Что за помещение нашла пара и как оно выглядит, рассказываем далее.

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Как пара нашла комнату с водой под своим домом

Хейли Гилмартин и ее муж Тревор, которые живут вблизи озера Гурон, отделяющего США от Канады, обнаружили жуткую, заполненную водой комнату, когда снимали старое, сломанное джакузи посреди своего дома. Оказалось, что найденное помещение соединено трубой с водоемом.

Мы ныряли с аквалангом и нашли другой конец трубы, который представляет собой огромный туннель,

– рассказала женщина, отметив, что откачать воду невозможно, потому что комната все еще наполняется водой из озера Гурон и рек, с которыми оно связано.

Само же помещение почти пустое, за исключением опорного столба и обшитой деревянными панелями стены, которая, по мнению пары, соединяется с системой туннеля.

Как выглядит жуткая комната: смотрите видео

Супруги, которые приобрели недвижимость в 2020 году, позже узнали, что несколько соседей также имеют подобные туннели и комнаты под своими домами.

Вероятнее всего, что они использовались столетия назад, когда в эпоху сухого закона озеро Гурон и прилегающая река Сент-Клер стали критически важными водными путями, которые лодочники и преступные синдикаты использовали для поставки контрабандного алкоголя с севера границы. По словам экспертов, на эту территорию приходилось 75% запретительной деятельности.

Узнав о вероятной связи с историей, семья опубликовала в тикток свои приключения в роликах, которые собрали миллионы просмотров.

В одном из них Хейли Гилмартин поделилась, что следующим проектом может быть удаление деревянной стены в "водной комнате", и пообещала больше обновлений.