Легендарний парфум Chanel №5 вперше в історії змінює флакон

Парфуми Chanel №5 – найпопулярніші у світі. Культовий аромат існує 103 роки й ніколи не змінював форму флакона, однак цього року модний дім вирішив вперше в історії оновити дизайн.

Культова форма пляшечки парфумів Chanel №5 навіяна контурами Вандомської площі. Саме її бачила з вікна свого номера Коко Шанель, коли жила в готелі Ritz.

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Нова сторінка в історії парфумів Chanel №5

Парфуми Chanel №5 були створені 5 травня 1921 року французьким парфумером Ернестом Бо. Відтоді аромат завжди продавався в класичному прямокутному флаконі.



Класичні парфуми Chanel №5 / Фото Unsplash, Laura Chouette

Як пишуть у мережі, щосекунди у світі купують 55 флаконів парфумів Chanel №5.

У 2016 році почалася історія трансформації флакона, коли світ побачив парфуми №5 L'Eau. Цей аромат є ідеальним поєднанням цитрусів, альдегідів та квітів (жасмину, троянди та іланг-ілангу на базі з ветиверу та кедру).

14 червня 2024 у модному домі Chanel буде презентований новий флакон культового аромату – №5 L'Eau. Новий флакон буде прозорим, дещо схожим на гальку чи краплю дощу. Особливістю флакона є те, що він не може стояти. Творці переконані, що парфуми повинні переходити з рук в руки.



Новий флакон культових парфумів Chanel №5 L'Eau / Фото Chanel

Цікаво, що творці також надихалися й неймовірною та чарівною іконою стилю Мерилін Монро. Так, парфуми Chanel №5 були улюбленим ароматом зірки. В одному з інтерв'ю Мерилін Монро заявила, що на ніч одягає лише кілька крапель улюбленого аромату – Chanel №5. Після цього продажі парфумів стрімко зросли, й нині модний дім також вирішив віддати шану іконі стилю.

Варто наголосити, що нова форма флакона буде лімітованою. Як ми писали вище, їх можна буде придбати з 14 червня 2024 року. Яка вартість нового флакону парфумів – невідомо. Деякі джерела заявляють, що ціна стартуватиме від 288 доларів – близько 11,6 тисячі гривень.