Які парфуми вважають весільною класикою та ідеальними претендентами на аромат цього щасливого дня, розповідаємо далі.

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Suite 302 eau de parfum, Victoria Beckham Beauty

У Victoria Beckham Beauty знають, як створити шикарний, але водночас чуттєвий аромат. Suite 302 з верхніми нотами чорної вишні та червоного перцю, середніми нотами фіалки та троянди, а також базовими нотами чорної шкіри та тютюну є саме таким. Парфум змінюється від солодкого до м’якого, а потім до більш сексуального, та створений, щоб передати дух романтики.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Young Rose Eau de Parfum, Byredo

Це свіжий і соковитий, але водночас сучасний і чистий аромат, що є ідеальним парфумом для весілля просто неба. З нотами дамаської троянди та ірису в поєднанні з вершковим мускусом, він пахне теплим весняним ранком на природі.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Pomegranate Noir, Jo Malone

Вишуканий, теплий і деревний парфум з ноткою солодкої пряності, яка залишається на шкірі годинами та буде радувати своїм ароматом упродовж всього свята. Цей запах ідеально розкриє свої властивості під час осінньо-зимового весілля, але, безсумнівно, підійде і для пізньої літньої вечірки.

Як виглядає парфум: дивіться фото

312 Saint-Honoré Eau De Parfum, BDK Parfums

Справжній аромат шкіри з додатковою вишуканістю кремового білого мускусу, апельсинового цвіту та бобів тонка. Це ідеальний запах до шовкової білої весільної сукні та стильного і невеликого свята.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Paris Moonlight in Heaven, Kilian

Чудово створений, це літній і свіжий аромат, який водночас є неймовірно стійким.

Як виглядає парфум: дивіться фото

У цьому запаху поєднана вишукана солодкість з нотами рожевого перцю, кокоса та манго в поєднанні з п’янкою, насиченою основою ветівера та вершкових бобів тонка, що робить цей аромат ідеальною ніжно-романтичною симфонією для весілля.