Що подарувати чоловікові на Новий рік: найкращі парфуми, які всі купують

У багатьох є звичка на Новий рік дарувати подарунки. Чоловікам часом важко вгодити, але є одна річ, яка завжди й усім подобається – це парфуми. Ми визначили кілька ароматів, які найчастіше купують собі чоловіки, чи їх обирають жінки на подарунок.

Кожен сучасний чоловік хоче гарно виглядати й приємно пахнути, а перед Новим роком йому в цьому можна допомогти, обравши правильний парфум, пише 24 Канал.

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Сучасні тенденції ароматів спрямовані на легкість та свіжість. Важливо для чоловіка обрати такі парфуми, які підкреслять їхню індивідуальність та довершать їх стиль. У нашій добірці ви знайдете класику, яку люблять всі чоловіки, тож орієнтуйтеся на щось з цих ароматів.

Christian Dior Sauvage

Ви точно неодноразово чули про ці парфуми, тож вони не випадково очолили перше місце. Вони зачаровують свіжістю й ароматом, який неможливо забути. Парфум насичений калабрійським бергамотом та пряною ваніллю, а деревний шлейф акцентує увагу на ванілі з Папуа Нової Гвінеї. Бренд поєднав у цьому ароматі повітря пустелі й прохолодної ночі.



Парфуми, які обожнюють чоловіки / Фото Pinterest

Creed Aventus

Ці парфуми обирають для себе справжні лідери. Композиція насичена запахом ананаса, бергамоту, чорної смородини й дубового моху, що в результаті створює незабутній шлейф. Ці парфуми обирають всі ті, хто звикли бути в центрі уваги.



Парфуми, які обожнюють чоловіки / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent Y

Перша нотка парфуму є дуже свіжою, а далі розкривається запах бергамоту й імбиря. Контраст створюють соковиті яблука, а серце аромату розкривається тонкими нотами шавлії, ялівцю та лаванди. Такі парфуми обирають мужні чоловіки.



Парфуми, які обожнюють чоловіки / Фото Pinterest

Armani Stronger With You

Ці парфуми мають східний деревний аромат, який підкреслює харизму та силу чоловіка. Серце аромату наповнене лавандою та солодкою корицею, а база розкривається витонченою ваніллю й горіхово-карамельними бобами тонками. Парфум підходить для впевнених у собі чоловіків.



Парфуми, які обожнюють чоловіки / Фото Pinterest

Versace Eau Fraîche

Хто спробував ці парфуми вперше, вже не можуть від них відмовитися, оскільки вони пахнуть Середземномор’ям. Початкова нота складається з бергамоту. Рожевого дерева, кардамону та лимона. Серце насичене шавлією, кедром та чорним перцем, а основу складає бурштин. Шафран, мускус та деревні ноти.



Парфуми, які обожнюють чоловіки / Фото Pinterest