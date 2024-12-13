Каждый современный мужчина хочет хорошо выглядеть и приятно пахнуть, а перед Новым годом ему в этом можно помочь, выбрав правильный парфюм, пишет 24 Канал.

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Современные тенденции ароматов направлены на легкость и свежесть. Важно для мужчины выбрать такие духи, которые подчеркнут их индивидуальность и завершат их стиль. В нашей подборке вы найдете классику, которую любят все мужчины, поэтому ориентируйтесь на что-то из этих ароматов.

Christian Dior Sauvage

Вы точно неоднократно слышали об этих духах, поэтому они не случайно возглавили первое место. Они завораживают свежестью и ароматом, который невозможно забыть. Парфюм насыщен калабрийским бергамотом и пряной ванилью, а древесный шлейф акцентирует внимание на ванили из Папуа Новой Гвинеи. Бренд соединил в этом аромате воздух пустыни и прохладной ночи.



Духи, которые обожают мужчины / Фото Pinterest

Creed Aventus

Эти духи выбирают для себя настоящие лидеры. Композиция насыщена запахом ананаса, бергамота, черной смородины и дубового мха, что в результате создает незабываемый шлейф. Эти духи выбирают все те, кто привыкли быть в центре внимания.



Духи, которые обожают мужчины / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent Y

Первая нотка парфюма очень свежая, а дальше раскрывается запах бергамота и имбиря. Контраст создают сочные яблоки, а сердце аромата раскрывается тонкими нотами шалфея, можжевельника и лаванды. Такие духи выбирают мужественные мужчины.



Духи, которые обожают мужчины / Фото Pinterest

Armani Stronger With You

Эти духи имеют восточный древесный аромат, который подчеркивает харизму и силу мужчины. Сердце аромата наполнено лавандой и сладкой корицей, а база раскрывается утонченной ванилью и орехово-карамельными бобами тонками. Парфюм подходит для уверенных в себе мужчин.



Духи, которые обожают мужчины / Фото Pinterest

Versace Eau Fraîche

Кто попробовал эти духи впервые, уже не могут от них отказаться, поскольку они пахнут Средиземноморьем. Начальная нота состоит из бергамота. Розового дерева, кардамона и лимона. Сердце насыщенное шалфеем, кедром и черным перцем, а основу составляет янтарь. Шафран, мускус и древесные ноты.



Духи, которые обожают мужчины / Фото Pinterest