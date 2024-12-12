Парфюмеры уже вывели несколько ароматов, которые производят впечатление статусной и дорогой женщины, если их нанести на себя, пишет 24 Канал. Они подчеркивают элегантность, характер и харизму.

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Место статусному аромату – это рестораны, отдых за границей, театры, бранчи и деловые встречи. Такие духи позволяют почувствовать себя леди из высшего общества, поэтому ниже рассказываем о нескольких самых популярных вариантов, которые выбирает для себя каждая богатая женщина.

Black Orchid от Tom Ford

Аромат наполнен черной орхидеей, шоколадом и ветивером. С момента создания этого парфюма прошло более 15 лет, впрочем аромат до сих пор не теряет своей популярности. Композиция раскрывается ярким запахом цитрусов, черной смородины и бергамота. Сочетается с пряностями, нотами трюфеля и ванили.



Ароматы для дорогих женщин / Фото Pinterest

Angel's Share от Kilian

Многие женщины считают этот аромат роскошным. Парфюм имеет алкогольно-гурманский аромат, который пахнет коньяком, шоколадом и древесными оттенками. Говорят, что этот парфюм настолько особенный, что его невозможно забыть.



Духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

Coco Mademoiselle от Chanel

В этом аромате есть воплощение изысканности и элегантности. Парфюм сочетает в себе свежие цитрусовые ноты с оттенком розы, жасмина и пачули. Аромат от известного французского бренда выбирают женщины, которые уверенно шагают по жизни и не боятся привлекать к себе внимание. Аромат подчеркивает женственность и силу характера.



Ароматы для дорогих женщин / Фото Pinterest

Tilia от Marc-Antoine Barrois

Этот аромат имеет легкий и нежный аромат, но при этом демонстрирует высокий статус. Парфюм воплощает в себе ноты сочной зелени, медовой сладости с нежным жасмином и едва заметным ветивером.



Духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest