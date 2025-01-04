5 дивовижних парфумів для першого побачення: зачарують з першого подиху
Кожна дівчина хоче справити на першому побаченні гарне враження. У цьому її допоможе не лише внутрішня харизма й краса, але й образ та запах. Він повинен бути таким, щоб викликати приємні асоціації.
Є кілька парфумів з різних ольфакторних груп – від квіткових до гурманських, які є яскравими та виразними, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. У ці аромати закохаєтеся не лише ви самі, але й ваш обранець.
Читайте також Назавжди залишиться в серці чоловіка: парфуми, запах яких ніколи не забудуть
Dior, Miss Dior N’Roses
Ці парфуми мають розкішний трояндовий аромат. Початкова нота розкривається пахощами герані в поєднанні з цитрусовими бризками бергамота та італійського мандарина. Серце аромату розквітає болгарською трояндою, а кінцева нота пахне білим мускусом.
Сексуальні аромати для жінок / Фото Pinterest
Boucheron, Ambre D’Alexandrie
Цей східний аромат є гіпнотичним. У ньому відчувається запах амбри, звабливий мускус, запашний тютюн та солодкуватий ванільний посмак. Ці парфуми утримують на собі увагу.
Сексуальні аромати для жінок / Фото Pinterest
Byredo, Bal d’Afrique
Парфумована вода наповнена цитрусовими акцентами лимона та бергамота й розсипом ягід чорної смородини. Також парфум пахне квіткою африканського апельсина й запашними чорнобривцями, фіалкою та жасмином. Композицію довершує кедр, сухий ветивер, мускус та амбра. Аромат підійде всім, хто любить солодкувату фруктово-квіткову композицію.
Сексуальні аромати для жінок / Фото Pinterest
ZARKOPERFUME, PINK MOLéCULE 090.09
Аромат наповнений шипучим ігристим, стиглими абрикосами та ніжними збитими вершками. Парфумована вода хоч і апетитна, наче десерт, але водночас і свіжа з терпкуватим звучанням. Аромат наповнюють пахощі бузини та орхідеї.
Сексуальні аромати для жінок / Фото Pinterest
FENTY, FENTY EAU DE PARFUM
Неймовірний аромат від Ріанни, який наповнений соковитими ягодами чорниці й танжерином. У серці аромату розквітає болгарська троянда, а центральною нотою є герань та магнолія в поєднання з мускусом й пачулею. Квітковий аромат сплітається з солодкуватістю.