5 дивовижних парфумів для першого побачення: зачарують з першого подиху

Кожна дівчина хоче справити на першому побаченні гарне враження. У цьому її допоможе не лише внутрішня харизма й краса, але й образ та запах. Він повинен бути таким, щоб викликати приємні асоціації.

Є кілька парфумів з різних ольфакторних груп – від квіткових до гурманських, які є яскравими та виразними, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. У ці аромати закохаєтеся не лише ви самі, але й ваш обранець.

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Dior, Miss Dior N’Roses

Ці парфуми мають розкішний трояндовий аромат. Початкова нота розкривається пахощами герані в поєднанні з цитрусовими бризками бергамота та італійського мандарина. Серце аромату розквітає болгарською трояндою, а кінцева нота пахне білим мускусом.



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Boucheron, Ambre D’Alexandrie

Цей східний аромат є гіпнотичним. У ньому відчувається запах амбри, звабливий мускус, запашний тютюн та солодкуватий ванільний посмак. Ці парфуми утримують на собі увагу.



Сексуальні аромати для жінок / Фото Pinterest

Byredo, Bal d’Afrique

Парфумована вода наповнена цитрусовими акцентами лимона та бергамота й розсипом ягід чорної смородини. Також парфум пахне квіткою африканського апельсина й запашними чорнобривцями, фіалкою та жасмином. Композицію довершує кедр, сухий ветивер, мускус та амбра. Аромат підійде всім, хто любить солодкувату фруктово-квіткову композицію.



Сексуальні аромати для жінок / Фото Pinterest

ZARKOPERFUME, PINK MOLéCULE 090.09

Аромат наповнений шипучим ігристим, стиглими абрикосами та ніжними збитими вершками. Парфумована вода хоч і апетитна, наче десерт, але водночас і свіжа з терпкуватим звучанням. Аромат наповнюють пахощі бузини та орхідеї.



Сексуальні аромати для жінок / Фото Pinterest

FENTY, FENTY EAU DE PARFUM

Неймовірний аромат від Ріанни, який наповнений соковитими ягодами чорниці й танжерином. У серці аромату розквітає болгарська троянда, а центральною нотою є герань та магнолія в поєднання з мускусом й пачулею. Квітковий аромат сплітається з солодкуватістю.



Сексуальні аромати для жінок / Фото Pinterest