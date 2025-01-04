Есть несколько духов из разных ольфакторных групп – от цветочных до гурманских, которые являются яркими и выразительными, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. В эти ароматы влюбитесь не только вы сами, но и ваш избранник.

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Dior, Miss Dior N'Roses

Эти духи обладают роскошным розовым ароматом. Начальная нота раскрывается благоуханием герани в сочетании с цитрусовыми брызгами бергамота и итальянского мандарина. Сердце аромата расцветает болгарской розой, а конечная нота благоухает белым мускусом.



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Boucheron, Ambre D'Alexandrie

Этот восточный аромат является гипнотическим. В нем чувствуется запах амбры, обольстительный мускус, душистый табак и сладковатый ванильный привкус. Эти духи удерживают на себе внимание.



Сексуальные ароматы для женщин / Фото Pinterest

Byredo, Bal d'Afrique

Парфюмированная вода наполнена цитрусовыми акцентами лимона и бергамота и россыпью ягод черной смородины. Также парфюм благоухает цветком африканского апельсина и душистыми бархатцами, фиалкой и жасмином. Композицию довершает кедр, сухой ветивер, мускус и амбра. Аромат подойдет всем, кто любит сладковатую фруктово-цветочную композицию.



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ZARKOPERFUME, PINK MOLéCULE 090.09

Аромат наполнен шипучим игристым, спелыми абрикосами и нежными взбитыми сливками. Парфюмированная вода хоть и аппетитная, как десерт, но одновременно и свежая с терпковатым звучанием. Аромат наполняют благоухание бузины и орхидеи.



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FENTY, FENTY EAU DE PARFUM

Невероятный аромат от Рианны, который наполнен сочными ягодами черники и танжерином. В сердце аромата расцветает болгарская роза, а центральной нотой является герань и магнолия в сочетание с мускусом и пачули. Цветочный аромат сплетается со сладостью.



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