Парфуми з феромонами: міф чи вони справді діють на чоловіків

Парфуми з феромонами уже не перший рік є об'єктом багатьох суперечок. У рекламі часто можна почути, що саме ці аромати приваблюють чоловіків.

Річ у тім, що феромони з наукової точки зору дійсно можуть приваблювати. Зокрема, це процес, який можна чітко прослідкувати у тваринному світі, пише 24 Канал.

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Як працюють феромони

Феромони – це хімічні речовини, які виділяються організмом для передачі сигналів іншим індивідам того самого виду. У тваринному світі вони регулюють статеву поведінку, агресію, ієрархію та багато інших соціальних аспектів.



Чи дійсно феромони можуть допомогти спокусити чоловіка / Фото Pexels

Людський організм працює дещо не так. Наука не підтверджує вплив феромонів на людину.

Які феромони у парфумах

У парфуми додають аналоги феромонів. Ці компоненти синтетично виведені.



Чи допоможуть парфуми з феромонами закохати в себе чоловіка / Фото Pexels

Парфуми з феромонами не діють так, як обіцяє реклама, завдяки ним у вас ніхто не закохається. Водночас вони можуть подарувати неймовірну впевненість в собі. Тобто, спрацює ефект плацебо і ви щиро повірите у свою привабливість. А впевненість в собі працює краще ніж найдорожчі парфуми з феромонами.