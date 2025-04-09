Розробка цих парфумів тривала приблизно 3 роки. Загальна кількість випробувань цього аромату сягнула – 494 разів, пише 24 Канал з посиланням на SHUMUKH.

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Як пахнуть найдорожчі парфуми у світі

Цей парфум поєднує 7 основних символів Дубаю:

ремесло пошуку перлів;

арабські коні;

соколине полювання;

троянди;

розкіш;

арабська гостинність;

характеристику Дубая як міста майбутнього.

Довідка: Shumukh перекладається з арабської як "заслуговує найвищого".

Зберігається цей аромат на стійці заввишки 1,97 метра. Загалом у флаконі 3 літри парфумів. Він інкрустований перлами, топазом, 3 571 діамантом (вони загалом важать 38,55 карата), 18-каратним золотом (загалом 2 479,26 грама) і чистим сріблом (5 892,88 грамами).



Як виглядають найдорожчі парфуми у світі / Фото SHUMUKH

Цікаво! Парфуми Shumukh увійшли у книгу рекордів Гіннеса через свою унікальність.

Цей аромат може зберігатись на шкірі протягом 12 години. Деякі його ноти:

мускус;

пачулі;

іланг-іланг;

ладан;

амбра;

сандалове дерево;

бурштин;

турецька троянда.



Флакон парфумів Shumukh поруч з розробником Асгаром Адамом Алі (Аль-Аттар) / Фото SHUMUKH

Зверніть увагу! Цей парфум підходить як жінкам, так і чоловікам.