Ці парфуми пахнуть Різдвом: теплі аромати, що створюють святковий настрій

Взимку нам хочеться особливого аромату парфумів, які наповнені запахом панетоне, снігом чи імбирним печивом. Щоб напередодні свят доповнювати свої образи неймовірними ароматами, розповідаємо про найпопулярніші з них.

Різдво в кожній країні пахне по-різному, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Жителям Галіції свято пахне морською сіллю чи мокрою травою, для жителів Мадриду – чуросом з шоколадом, для мешканців Мілану – шоколадним панетоне.

Дивіться також Неймовірні парфуми на зимовий період: вони пахнуть святами й затишком

Пахнути Різдво також може сосною, марципаном, дровами з каміна, обгортковим папером чи смаженими каштанами. Парфумери мають певну одержимість – відтворити запах цього зимового свята.

Мозок має здатність запам’ятовувати до 35% того, що він відчуває, і лише 5% того, що він бачить, а різдвяні свята є найбільш емоційними за весь рік, тому спробуйте додати до своєї колекції парфумів кілька знакових флаконів.

Аромат панетоне

Ці парфуми пахнуть лісовим горіхом та мадагаскарською ваніллю. Вони присвячені італійській різдвяній вечері в компанії друзі та панетоне – традиційній зимовій випічці. Автор парфуму був натхненний трапезою в компанії Доменіко Дольче і Стефано Габбана, де на десерт подавали саме цей виріб з цукатами та ваніллю.



Аромати із запахом зимових свят / Фото Pinterest

Аромат імбирного печива

Різдво у нас асоціюється з імбирним печивом, а цей аромат насичений ним з мускатним горіхом та корицею з підсмаженими лісовими горіхами, довершений відтінками топленого масла й ванілі. У результаті вийшов такий еліксир, який кожного перенесе в дитинство, коли ми були в очікуваннях, як імбирне печиво випікається у духовці.



Аромати, які пахнуть Різдвом / Фото Pinterest

Аромат каміну

Цей парфум поєднує димний аромат дров, що горять у каміні, з нотами гваякового дерева, кашмерану та гвоздичної олії. Запах смажених каштанів відтворюється сумішшю нот каштана та олії червоних ягід. Парфум наче переносить у лісову хатину, де полум’я потріскує в заспокійливому вогні, а надворі кружляє сніг.



Аромати із запахом зимових свят / Фото Pinterest

Аромат свіжого снігу

Бренд Moncler вирішили відтворити сніг такими ароматами: білими квітами, італійським бергамотом з деревними нотами та вершковою ваніллю.



Аромати, які пахнуть Різдвом / Фото Pinterest