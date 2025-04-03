Парфуми з ароматом кави, які точно не залишать нікого байдужим

Кава – це не тільки енергетичний напій, але й потужна ароматична складова, яка все частіше зустрічається у парфумерії. Кавові ноти в парфумах дарують тепло і глибину.

Часто аромат кави асоціюється з інтимними моментами і приємними зустрічами. Не дивно, що сучасна парфумерія має величезну кількість варіантів для любителів кавових нот, пише 24 Канал.

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Які є цікаві парфуми з кавою

Tom Ford Cafe Rose



Які є парфуми з кавою та квітами / Фото Pinterest

У цьому ароматі кавові ноти зливаються з п'янкою трояндою і прянощами. Кава виступає тут не як основна частина, а у якості складової, що додає глибини і тепла квітковій композиції.

Viktor & Rolf Spicebomb Extreme



Варіанти солодких парфумів з кавою / Фото Pinterest

Spicebomb Extreme – це одна з найбільш яскравих і пряних композицій у колекції Viktor & Rolf. Кава в цьому парфумі відчувається на фоні глибоких пряних нот кориці, шафрану і тютюну.

Варто зауважити, що Spicebomb Extreme має стійкий, насичений запах. Хоча він призначений для чоловіків, його також обирає багато жінок.

Guerlain Tonka Imperiale



Які є парфуми з кавою та ваніллю / Фото Pinterest

Хоча кави в Tonka Imperiale не так багато, вона є однією з ключових нот, яка надає парфуму глибини та тепла. Аромат побудований навколо благородних нот тонка бобів, ванілі та мигдалю Цей парфум може стати відмінним вибором для тих, хто любить більш делікатні кавові композиції без надмірної інтенсивності.

Diptyque Orpheon



Варіанти солодких парфумів на вечір / Фото Pinterest

Кавові ноти у цьому ароматі поєднуються з деревними акцентами, створюючи атмосферу спокою і затишку. Orpheon нагадує про затишні кав'ярні, де подають не тільки каву, але й випічку. Цей парфум злегка солодкий і водночас глибокий.