У парфумерії ваніль часто використовується як головна нота. Однак, вона також достатньо поширена як підтримуючий елемент у складі більш складних композицій, пише 24 Канал.

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Варіанти парфумів з запахом ванілі

Guerlain Spiritueuse Double Vanille



Які є парфуми з запахом ванілі, як у випічці / Фото Pinterest

Spiritueuse Double Vanille поєднує в собі глибокі нотки ванілі з ароматами прянощів, таких як чорний перець та розмарин. Він відрізняється гармонійністю і елегантністю, завдяки чому підходить як для вечірніх заходів, так і для повсякденного використання.

Tom Ford Tobacco Vanille



Які є пряні парфуми з ваніллю / Фото Pinterest

Tom Ford славиться своїми розкішними та насиченими парфумами. Tobacco Vanille – один з найбільш популярних витворів цього бренду.

Ваніль в цій композиції поєднується з теплими нотами тютюну, спецій та какао, що створює м'який, але глибокий аромат. Цей парфум має чудову стійкість і буде ідеальним для осінньо-зимового періоду.

Yves Saint Laurent Black Opium



Варіанти парфуми з кавою та ваніллю / Фото Pinterest

Black Opium – це один з найвідоміших сучасних парфумів з ванільними нотами. Він поєднує ваніль з нотами кави та солодких фруктів, що створює глибокий, інтригуючий аромат.

Jo Malone Vanilla & Anise



Чи є парфуми з ваніллю / Фото Pinterest

Jo Malone відомий своїми унікальними та мінімалістичними композиціями, і Vanilla & Anise – один із таких шедеврів. Цей аромат поєднує ваніль з нотами анісу, спецій і цитрусових, що створює свіжий, але водночас теплий і заспокійливий ефект. Він підійде для тих, хто шукає універсальний аромат на кожен день.