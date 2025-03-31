Щоб знайти свій ідеальний парфум, не завжди треба витрачати великі суми, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Є деякі бюджетні знахідки, які дозволять насолоджуватися вишуканим ароматом без шкоди для гаманця. Певні доступні парфуми подарують вам впевненість в собі та підкреслять жіночність.

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Cacharel Amor Amor

У цьому парфумі поєднані солодкі фруктові й чуттєві квіткові ноти. Верхні ноти наповнені мандарином, чорною смородиною й грейпфрутом, який дарує відчуття свіжості та соковитості. У серці композиції присутній жасмин, троянда, абрикос та лілія. Ноти ванілі, мускусу та амбри нададуть теплого й шлейфового відтінку.



Парфуми, які дорого пахнуть / Фото Fragrantica

Maison Alhambra Delilah

Аромат пахне ревенем, лічі та бергамотом, що створює разом свіжий та бадьорий акорд. У серці аромату присутні запахи турецької троянди, півонії та лілії, а завершує парфум запах білого мускусу та ванілі.



Парфуми, які дорого пахнуть / Фото Fragrantica

Revolution Timeless

Цей парфум є доступним та приємним, тож чудово підійде для дня та вечора. Фруктовий аромат має деревні відтінки, пряні ноти й відтінок троянди.



Парфуми, які дорого пахнуть / Фото Fragrantica

Ajmal Cerise

Аромат має яскраву та життєрадісну композицію. Верхівка парфуму наповнена солодкою динею й кисло-солодкою малиною, а далі в ароматі відчувається вишня з полуницею. У шлейфовому звучанні відчувається пряна ваніль та акорди мускусу.



Парфуми, які дорого пахнуть / Фото Fragrantica

Lattafa Yara

Верхні ноти парфуму мають цитрусові акорди й фруктову свіжість, що плавно переходить в солодкі квіткові ноти троянди та жасмину. Стійкості парфуму додають базові акорди ванілі та мускусу.



Парфуми, які дорого пахнуть / Фото Fragrantica

Зверніть увагу, що майбутні тренди парфумерії включають повернення запахів банана, гуави, уда, фісташки, з акцентом на гурманіку та азійські бренди. Більше про все розповіли у нашому матеріалі.