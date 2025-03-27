Парфумерний експерт Даниїл Прибильський розповів про головні парфумерні тренди й останні релізи, з якими треба ознайомитися, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Міжнародна виставка в Мілані Esxence диктує майбутні тенденції, тож у парфумерію повертається запах банану, гуави, уда та фісташки. Окрім цього, нас чекає хвиля азійських брендів.

Тренд №1 – гурманіка

Цього року в моді будуть парфуми, які нагадуватимуть про улюблені ласощі. Якщо раніше популярними були запахи ванілі та карамелі, то зараз будуть зміщені акценти на кондитерські креми та випічку. Бренди роблять не лише ставку на аромати, а на гастрономічні відчуття.

Golden Pistachio від Sensatio Paris – цікавий парфум з ароматом фісташкового крему, що огортається шоколадом з ромовою начинкою, що нагадує дубайський шоколад. Фісташка – це новий тренд у парфумерії, який витіснив мигдаль.



Фісташковий парфум стане модним у 2025 році / Фото Cosmopolitan

У люксовому сегменті Valentino Born in Roma Extradose пропонує чорносмородинову пастилу зі смолянистим відтінком, Devotion Eau De Parfum Intense від Dolce&Gabbana — горіховий кекс із лимонним кремом, а в нішевому сегменті аромат Ruby від Kajal - аромат морозива із сублімованою вишнею та вершками.



Гурманіка буде на піку популярності / Фото Cosmopolitan

Фруктова гурманіка теж популярна, тому варто шукати запах класичних десертів з бананом, манго, маракуєю та гуавою.

Тренд №2 – повернення уда

Уд є суперечливим парфумерним інгредієнтом, який або люблять, або не сприймають. Популярність запаху стартувала у 2010-му завдяки бренду Montale. Вже цього року уд будуть поєднувати з тропічними фруктами.



Запах уда повертається в моду / Фото Cosmopolitan

Уд — один з найбільш суперечливих і яскравих парфумерних інгредієнтів: його або обожнюють, або не сприймають. Хвиля популярності уда стартувала ще у 2010-х завдяки бренду Montale, але згодом поступилася місцем іншим композиціям.

Усім відомий Montale анонсував новинку Oud Sapparot Montale, де свіжий ананас контрастує з ванільним та копченим відтінками удового дерева.

Тренд № 3 – екстракти

Раніше вважалося, що екстракт – це щось нішеве та рідкісне, а зараз він стає мейнстримом у люксі.

Бренд Kilian анонсував випуск легендарних ароматів — Black Phantom, Good Girl Gone Bad, Smoking Hot та вже випустив Angels’ Share Paradis 2025 року – насичений варіант коньячного парфуму.



Екстракти стають дедалі популярнішими / Фото Cosmopolitan

Тренд №4 – ароматна терапія

Попри бум на гурманіку та уд, популярності набирає природна парфумерія. У моді будуть запахи коріння ірису, землі, замші та косметичної пудри. Такі аромати нагадують спокійний ліс, свіже коріння, сухий мох та деревну стружку.