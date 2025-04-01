В парфюмерии ваниль часто используется как главная нота. Однако она также достаточно распространена как поддерживающий элемент в составе более сложных композиций, пишет 24 Канал.

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Варианты духов с запахом ванили

Guerlain Spiritueuse Double Vanille



Какие есть духи с запахом ванили, как в выпечке / Фото Pinterest

Spiritueuse Double Vanille сочетает в себе глубокие нотки ванили с ароматами пряностей, таких как черный перец и розмарин. Он отличается гармоничностью и элегантностью, благодаря чему подходит как для вечерних мероприятий, так и для повседневного использования.

Tom Ford Tobacco Vanille



Какие есть пряные духи с ванилью / Фото Pinterest

Tom Ford славится своими роскошными и насыщенными духами. Tobacco Vanille – один из самых популярных произведений этого бренда.

Ваниль в этой композиции сочетается с теплыми нотами табака, специй и какао, что создает мягкий, но глубокий аромат. Этот парфюм обладает превосходной стойкостью и будет идеальным для осенне-зимнего периода.

Yves Saint Laurent Black Opium



Варианты парфюма с кофе и ванилью / Фото Pinterest

Black Opium – это один из самых известных современных парфюмов с ванильными нотами. Он сочетает ваниль с нотами кофе и сладких фруктов, что создает глубокий, интригующий аромат.

Jo Malone Vanilla & Anise



Есть ли духи с ванилью / Фото Pinterest

Jo Malone известен своими уникальными и минималистичными композициями, и Vanilla & Anise – один из таких шедевров. Этот аромат сочетает ваниль с нотами аниса, специй и цитрусовых, что создает свежий, но одновременно теплый и успокаивающий эффект. Он подойдет для тех, кто ищет универсальный аромат на каждый день.