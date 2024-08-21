"Аромат величі" викликав такий ажіотаж, що був розкуплений у перший день старту продажів. Цікаво, що 30 мілілітрів незвичайних парфумів коштували лише 8 доларів.

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Парфуми з нотами майонезу побили рекорди продажів

Американський бренд Hellmann's створив парфум з нотками майонезу під назвою "Will Levis No. 8". Здавалося, що це жарт, але виробник дуже серйозно підійшов до створення аромату.

Так, парфуми з ароматом майонезу Hellmann's створював у співпраці з квотербеком американської футбольної команди "Titans" Віллом Левісом. Цього спортсмена обрали не просто так. Виявляється, у 2023 році Левіс розповів, що додає майонез у каву. Він сказав, що полюбляє таке незвичайне поєднання. Пізніше він зізнався, що це був жарт, але меми на цю тему стали вірусними, а Hellmann's навіть підписав контракт з футболістом і подарував йому "довічний запас" спецій та соусів.

Рекламна кампанія парфумів з майонезом: дивіться відео

Нині виробник пішов далі й вирішив увічнити жарти про майонез у невеликому флаконі парфумів. Відомо, що Левіс став не лише обличчям рекламної кампанії, а й брав активну участь у створенні аромату.

Основним акордом незвичайних парфумів, звісно, є майонез, завдяки якому парфум має вершкову й трохи гостру ноту. Парфуми також мають ноти лимона, ванілі, петрушки й звісно – кави (так, бренд також увічнив цей мем у парфумах).



Парфуми "Will Levis No. 8" з ароматом майонезу / Фото з офіційного сайту willlevisnumber8.com

На офіційному сайті парфуми "Will Levis No. 8" називають ароматом величі, а також дякують усім, хто придбав його. До слова, вони коштували усього 8 доларів. Парфуми також побили усі рекорди, адже їх запустили у продаж 13 серпня, й вже у перший день всі флакони були продані.