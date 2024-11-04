Ці парфуми стали фаворитами осені: 6 ароматів, з якими треба познайомитися

Цього сезону полиці магазинів поповнили кілька нових ароматів, які вже стали фаворитами. Нещодавні релізи від відомих брендів заполонили увагу жінок, тож радимо з ними ознайомитися.

Ці парфумерні новинки однозначно можна додавати до свого списку бажань, щоб отримати яскраві ольфакторні враження, передає 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Кілька неймовірних ароматів цієї осені випустили бренди світового рівня, тож у вас є чудова можливість дізнатися опис парфумів, щоб потішити себе класним ароматом й урізноманітнити свій beauty-шопінг.

Devotion

Італійський бренд представив останнє поповнення лінії Devotion – парфумовану воду Devotion Eau de Parfum Intense. Аромат наповнений ваніллю з теплою нотою лісового горіха.

Неймовірні парфуми 2024 року / Фото Pinterest

Dolce Blue Jasmine

У 2024 році релізом стала ще одна парфумована вода Dolce Blue Jasmine. Аромат складається з соковитих плодів інжиру та свіжого зеленого листя. Фруктова нота зберігається сплітаючись з пахощами жасмину й сухим кедром.



Аромати, які полюбили у 2024 році всі / Фото Pinterest

All Of Me

Цей аромат підійде жінкам, які люблять інтенсивний квітковий смак. Верхні ноти композиції складаються з чорного ірису та жасмину самбак, далі розгортається трояндовий букет, а базу огортають пахощі мускусу, австралійського сандала та ванілі. Цей парфум підходить для сильного та волелюбного характеру жінки.



Неймовірні парфуми 2024 року / Фото Pinterest

Ikonik Woman & Ikonik Man

Бренд KARL LAGERFELD випустив дует парфумів Ikonik Woman & Ikonik Man у впізнаваних та дуже красивих флаконах у вигляді кайзера – у відтінку рожевого золота та срібла.

Парфуми Ikonik Woman складаються з нот стиглої малини в поєднанні з трояндою, після цього розкривається букет з жасмину самбак й туберози, а закриває аромат аромат сандалового дерева й ветиверу.



Аромати, які полюбили у 2024 році всі / Фото Pinterest

Парфумована вода для чоловіків складається з нот шавлії, терпкого імбиру, зеленого мандаринового листя, кокосу та сандалової деревини.



Неймовірні парфуми 2024 року / Фото Pinterest

Libre Flowers & Flames

Цей аромат цього року представила амбасадорка бренду Дуа Ліпа. Парфуми наповнені запашною лавандою та бергамотом на старті звучання. Далі розкривається пальмова квітка з пустельною лілією й кокосом, а закриває запах ванільна база. Улюблена квітка Ів Сен-Лорана – пустельна лілія, в цьому ароматі надзвичайно вдало додана, а марокканська квітка апельсина поглиблює композицію.



Аромати, які полюбили у 2024 році всі / Фото Pinterest