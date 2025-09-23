Восени хочеться поповнити колекцію парфумів теплими пряними й деревними нотками. Саме ваніль, амбра, пачулі та мускус найкраще поєднуються з осіннім гардеробом та атмосферою.

Кожного сезону з’являються новинки у світі парфумерії, та якщо вам не хочеться експериментувати, то варто обирати ті аромати, які пройшли випробовування часом, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Вони вже набули культового статусу, тож їх обожнюють безліч жінок.

Які аромати придбати восени?

Jo Malone – Pomegranate Noir Cologne

Цей аромат підійте жінкам, які люблять легкі аромати з пряними та фруктовими нотами. Зіркою парфуму є кисло-солодкий гранат, який поєднується з рожевим перцем, лілією, абмрою та кедром.



Аромати на осінь 2025 / Фото Pinterest

YSL – Black Opium

Парфум не є новинкою, але культовий вибір жінок на осінню пору року. Аромат наповнений запахом кави, а ще нотками рожевого перцю, жасмину, ванілі, цвіту апельсина й пачулі.



Аромати на осінь 2025 / Фото Pinterest

Chanel – Gabrielle

Аромат наповнений квітково-фруктовою композицією. У верхніх нотах відчувається грейпфрут, мандарин та чорна смородина. Середні ноти наповнені квітами апельсина, жасмином, іланг-ілангом, туберозою та грушею. До базових нот входить мускус, сандал та корінь ірису.



Аромати на осінь 2025 / Фото Pinterest

Dior – J'adore

Цей парфум є надзвичайно стійким та залишає довгий шлейф за собою. Аромат поєднує в собі троянди, жасмин, самбак, іланг-іланг, туберозу й сандалове дерево.



Аромати на осінь 2025 / Фото Pinterest

Gucci – Mémoire d'une Odeur

Унісекс парфум поєднує в собі квіткові й землисті нотки. У верхній ноті відчувається ромашка й гіркий мигдаль, а середні ноти наповнені мускусом та жасмином. Базові ноти відчуваються сандалом, ваніллю та кедром.



Аромати на осінь 2025 / Фото Pinterest

