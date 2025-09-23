Найкращі парфуми осені: 5 ароматів, які вже стали легендарними
- Восени рекомендуються парфуми з теплими пряними й деревними нотками, такі як ваніль, амбра, пачулі та мускус.
- Серед культових ароматів для осені виділяються Jo Malone – Pomegranate Noir, YSL – Black Opium, Chanel – Gabrielle, Dior – J'adore та Gucci – Mémoire d'une Odeur.
Восени хочеться поповнити колекцію парфумів теплими пряними й деревними нотками. Саме ваніль, амбра, пачулі та мускус найкраще поєднуються з осіннім гардеробом та атмосферою.
Кожного сезону з’являються новинки у світі парфумерії, та якщо вам не хочеться експериментувати, то варто обирати ті аромати, які пройшли випробовування часом, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Вони вже набули культового статусу, тож їх обожнюють безліч жінок.
Які аромати придбати восени?
Jo Malone – Pomegranate Noir Cologne
Цей аромат підійте жінкам, які люблять легкі аромати з пряними та фруктовими нотами. Зіркою парфуму є кисло-солодкий гранат, який поєднується з рожевим перцем, лілією, абмрою та кедром.
Аромати на осінь 2025 / Фото Pinterest
YSL – Black Opium
Парфум не є новинкою, але культовий вибір жінок на осінню пору року. Аромат наповнений запахом кави, а ще нотками рожевого перцю, жасмину, ванілі, цвіту апельсина й пачулі.
Аромати на осінь 2025 / Фото Pinterest
Chanel – Gabrielle
Аромат наповнений квітково-фруктовою композицією. У верхніх нотах відчувається грейпфрут, мандарин та чорна смородина. Середні ноти наповнені квітами апельсина, жасмином, іланг-ілангом, туберозою та грушею. До базових нот входить мускус, сандал та корінь ірису.
Аромати на осінь 2025 / Фото Pinterest
Dior – J'adore
Цей парфум є надзвичайно стійким та залишає довгий шлейф за собою. Аромат поєднує в собі троянди, жасмин, самбак, іланг-іланг, туберозу й сандалове дерево.
Аромати на осінь 2025 / Фото Pinterest
Gucci – Mémoire d'une Odeur
Унісекс парфум поєднує в собі квіткові й землисті нотки. У верхній ноті відчувається ромашка й гіркий мигдаль, а середні ноти наповнені мускусом та жасмином. Базові ноти відчуваються сандалом, ваніллю та кедром.
Аромати на осінь 2025 / Фото Pinterest
Які аромати закохують з першої секунди?
- Tom Ford Black Orchid – глибокий аромат з нотами чорного трюфелю, орхідеї, спецій, та шлейфом шоколаду і ванілі.
- Dior Bois Talisman – благородний парфум з теплими деревними нотами кедра і сандалу, що підкреслює силу характеру.
Часті питання
Чому варто обирати культові аромати замість новинок?
Культові аромати пройшли випробовування часом і вже набули статусу улюблених серед багатьох жінок — вони перевірені і надійні.
Які аромати рекомендовано придбати на осінь?
На осінь рекомендовано такі аромати, як Jo Malone — Pomegranate Noir Cologne, YSL — Black Opium, Chanel — Gabrielle, Dior — J'adore та Gucci — Mémoire d'une Odeur.
Які нотки містять парфуми Gucci — Mémoire d'une Odeur?
Gucci — Mémoire d'une Odeur містить квіткові й землисті нотки, зокрема ромашку, гіркий мигдаль, мускус, жасмин, сандал, ваніль та кедр.