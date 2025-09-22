Безумовно флакон робить парфум набагато привабливішим, пише 24 Канал з посиланням на In Style. Завдяки красивим флаконам, парфуми хочеться тримати на помітному місці. Багато брендів створили такі флакони, які виходять за рамки практичності, втім вони виглядають просто люксово.

Читайте також 3 найкращих парфуми осені: закохують з першої секунди

Як виглядають красиві флакони з парфумами?

Guerlain Shalimar

Цей розкішний флакон натхненний садами Шалімар – комплексом, який збудував імператор Шах-Джахан у Лахорі. Флакон був створений на честь історії кохання між Шах-Джаханом та його дружиною, яка почалася в саду. Блакитний флакон символізує небо, а форма флакона - Тадж-Махал, який Джахан замовив, щоб увічнити пам'ять своєї дружини, яка померла під час пологів.



Найкрасивіші флакони парфумів / Фото In Style

Guerlain Liu

Дизайн флакона був натхненний портсигарами, а назва вже пішла від фільму "Луї" 1926 року. Тоді жіноча емансипація була в розпалі куріння, що вважалося привілейованим.



Найкрасивіші флакони парфумів / Фото In Style

Gumamina Odette

Парфум з лебедем має неймовірний вигляд, а його схилена голова – втілення кокетства. Є білий та чорний лебідь на однакових флаконах, який відрізняється лише запахом.



Найкрасивіші флакони парфумів / Фото In Style

Mugler Angel

Аромат був випущений у 1992 році. Зіркоподібний флакон вийшов за рамки уявлення парфумів, тож більше слугує колекційним предметом та витвором мистецтва. Аромат містить нотки ванілі, праліне й червоних фруктів. Цей гурманський запах тримається в моді вже понад три десятиліття.



Найкрасивіші флакони парфумів / Фото In Style

Anna Sui Flight of Fancy

Американська модельєрка Анна Суй любить поєднувати химерність з базовими речима, поєднувати старе й нове, тож її аромати не є винятком. Парфум у вигляді кришки павуча є нагадуванням про те, що кожен з нас може придумати власний спосіб стати красивим.



Найкрасивіші флакони парфумів / Фото In Style

Які парфуми обожнюють жінки?