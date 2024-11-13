Чарівні та звабливі: 3 аромати осені з неймовірним шлейфом

Жінки обожнюють аромати парфумів, які вносять останній довершуючий штрих в їхній образ. Для тих, хто хоче оновити свій парфумерний "гардероб", радимо звернути увагу на 3 аромати, які вразять не лише жінок, але й чоловіків.

З настанням холодного сезону, парфуми набувають певної вираженості та багатогранності, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar. За допомогою парфумів можна підкреслити індивідуальність, звернувши увагу на ароматні композиції, які мають виразні акорди.

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Парфумери виділили 3 чудові аромати, які вдало доповнять осінні образи й чудово підійдуть для зимового використання.

Hermès, Barénia

Цей аромат створила відома парфумерка Крісан Нажель. Шлейф наповнений шипровим ароматом, розкриваючи квітковий акорд лілій з поєднанням ягідних вкраплень. Деревні акорди надають певної зухвалості, а підкреслюють парфум ноти пачулі.



Розкішні осінні аромати / Фото Pinterest

Bibliothèque de Parfum, Leather Bliss

Цей спокусливий аромат закохає в себе всіх жінок та чоловіків. Чимало поціновувачів цього парфуму кажуть, що аромат підкорює раз й назавжди. Він обрамлений ваніллю, томатним листям, мускатною шавлією, коренями ірису, мускусу й сандалу.



Бездоганні осінні аромати / Фото Pinterest

Givenchy, L’Interdit Absolu

Нова версія культового аромату вражає контрастним поєднанням білих квітів й акорду тютюну та білих квітів. Такий парфум запам’ятається надовго й сплутати його неможливо ні з чим. Цей аромат підійде всім, хто любить виражати власну особливість.



Розкішні осінні аромати / Фото Pinterest