5 парфумів, від яких ви будете отримувати компліменти: ці аромати розкішні

Завдяки парфумам жінці хочеться сяяти, а відповідний аромат надає їй особливого вайбу. Є 5 розкішних ароматів, які нікого не залишать байдужими, а серед списку ви точно віднайдете композицію, яку полюбите.

Парфуми для жінки є не просто ароматом, але й частиною її особистості, яка підкреслює настрій, харизму та стиль, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Саме парфуми створюють незабутнє перше враження, додають впевненості та роблять образ завершеним. Певні аромати можуть викликати емоції й створювати спогади у тих, хто її оточує.

Giorgio Armani, My Way

Аромат вражає запахом стиглої суниці та малини з великим букетом з туберози, флердоранжу та жасмину. Парфуми мають ягідну кислуватість та білоквіткові пахощі в серці парфумерної композиції, які доповнює кедрова деревина та білий мускус з солодкуватим ванільним посмаком.



Парфуми з привабливим запахом / Фото Pinterest

Kilian, Good Girl Gone Bad

Парфум наповнений пахощами квітів та фруктів. Аромат відкривається нотами стиглого персика, цитрусових та квітів османтуса. Серце парфумів розквітає п’янким букетом з нарциса, туберози, жасмину й троянди, а базова нота наповнена плетивом зі східної амбри, сухого ветивера, деревини сандала та кедра.



Парфуми з привабливим запахом / Фото Pinterest

Marc-Antoine Barrois, TILIA

Цей аромат перенесе вас подумки в літній день. Парфуми наповнені медовими пахощами липового цвіту, жасмину самбака та геліотропа.



Парфуми з привабливим запахом / Фото Pinterest

Franck Boclet, Vanille

Парфумована вода пахне свіжоспеченим цитрусовим пирогом та ваніллю. Аромат розкривається ігристими нотами лайма, грейпфрута в поєднанні з кардамоном. Пікантний імбир відтіняє карамель та ваніль на базі з мускусом і кедром. Гармонійно збалансовані пряні та солодкі ноти парфумів доповнені цитрусовими бризками.



Парфуми з привабливим запахом / Фото Pinterest

Nishane, Tuberoza

Цей інтенсивний білоквітковий аромат має виразний характер. У ньому закладено великий оберемок квітів: вершкової туберози, іланг-іланга, флердоранжу, жасмину, гарденії, артемізії та соковитого апельсина. Кінцеву ноту екстракту огортають пахощі амбри, сандала. Мускусу й ветивера.



Парфуми з привабливим запахом / Фото Pinterest