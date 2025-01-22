Аромат підкреслює індивідуальність, тому дуже важливо обрати саме той парфум, який чітко буде вас характеризувати, пише 24 Канал. Для кожної жінки знайдеться свій список найкращих парфумів, однак є аромати, які незмінно подобаються всім та вважаються справжніми шедеврами.

Читайте також Від Avon до Zara: бюджетні парфуми, які дорого та вишукано пахнуть

J'adore від Dior

Культовий парфум розкривається нотами стиглої та соковитої груші, а ще ароматом дині, магнолії, персика, мандарину та бергамоту. Серце парфуму наповнене квітковим букетом – жасмином, конвалією, туберозою, фрезію, трояндою, орхідеєю та фіалкою. Аромат ідеально підійде тим жінкам, які люблять квіткові запахи.



Найкращі парфуми для жінок / Фото Pinterest

Si від Giorgio Armani

Цей парфум належить до групи шипрових фруктових ароматів. Верхня нота оповита листям чорної смородини, ноти серця складаються з травневої троянди та фрезії, а базові ноти наповнені ваніллю та амброксаном.



Ідеальні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Daisy від Marc Jacobs

Аромат належить до групи квіткових, деревних та мускусних. Верхні ноти складаються з листя фіалки, червоного грейпфрута й полуниці. Ноти серця оповиті гарденією та жасмином, а базу складає мускус, біла деревина і ваніль.



Найкращі парфуми для жінок / Фото Pinterest

Chloé Eau de Parfum

Парфум підійде тим жінкам, які люблять ніжний квітковий запах. Верхні ноти оповиті півонією, лічі та фрезією, ноти серця наповнені трояндою, конвалією та магнолією, а базові ноти – кедром з Вірджинії та амброю.



Ідеальні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Good Girl від Carolina Herrera

Цей парфум вже належить до східних та квіткових ароматів. Верхні ноти складаються з мигдалю, кави, бергамоту і лимона. Ноти серця оповиті туберозою, жасмином, апельсиновим цвітом, болгарською трояндою та ірисом. Базові ноти складаються з какао, ванілі, праліне, сандалу, мускусу, амбри, кашемірового дерева, кориці та кедра.



Найкращі парфуми для жінок / Фото Pinterest

Кожен парфум є знаменитим та відомим в колах жінок. Їхні аромати справді приваблюють та зачаровують, тому ці парфуми мріє мати кожна. Щоб не помилитися у виборі, відшукайте свій парфум по запаху, який найбільше вам до вподоби, а гідом у магазині парфумерії стане наш список найкращих жіночих парфумів.