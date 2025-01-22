Аромат подчеркивает индивидуальность, поэтому очень важно выбрать именно тот парфюм, который четко будет вас характеризовать, пишет 24 Канал. Для каждой женщины найдется свой список лучших духов, однако есть ароматы, которые неизменно нравятся всем и считаются настоящими шедеврами.

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J'adore от Dior

Культовый парфюм раскрывается нотами спелой и сочной груши, а еще ароматом дыни, магнолии, персика, мандарина и бергамота. Сердце парфюма наполнено цветочным букетом – жасмином, ландышем, туберозой, фрезией, розой, орхидеей и фиалкой. Аромат идеально подойдет тем женщинам, которые любят цветочные запахи.



Лучшие духи для женщин / Фото Pinterest

Si от Giorgio Armani

Этот парфюм относится к группе шипровых фруктовых ароматов. Верхняя нота окутана листьями черной смородины, ноты сердца состоят из майской розы и фрезии, а базовые ноты наполнены ванилью и амброксаном.



Идеальные духи для женщин / Фото Pinterest

Daisy от Marc Jacobs

Аромат относится к группе цветочных, древесных и мускусных. Верхние ноты состоят из листьев фиалки, красного грейпфрута и клубники. Ноты сердца окутаны гарденией и жасмином, а базу составляет мускус, белая древесина и ваниль.



Лучшие духи для женщин / Фото Pinterest

Chloé Eau de Parfum

Парфюм подойдет тем женщинам, которые любят нежный цветочный запах. Верхние ноты окутаны пионом, личи и фрезией, ноты сердца наполнены розой, ландышем и магнолией, а базовые ноты – кедром из Вирджинии и амброй.



Идеальные духи для женщин / Фото Pinterest

Good Girl от Carolina Herrera

Этот парфюм уже относится к восточным и цветочным ароматам. Верхние ноты состоят из миндаля, кофе, бергамота и лимона. Ноты сердца окутаны туберозой, жасмином, апельсиновым цветом, болгарской розой и ирисом. Базовые ноты состоят из какао, ванили, пралине, сандала, мускуса, амбры, кашемирового дерева, корицы и кедра.



Лучшие духи для женщин / Фото Pinterest

Каждый парфюм является знаменитым и известным в кругах женщин. Их ароматы действительно привлекают и завораживают, поэтому эти духи мечтает иметь каждая. Чтобы не ошибиться в выборе, отыщите свой парфюм по запаху, который больше всего вам нравится, а гидом в магазине парфюмерии станет наш список лучших женских духов.