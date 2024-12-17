Парфуми, від яких божеволіють чоловіки: їхню назву будуть питатися всі

Є парфуми, які зачаровують з перших нот. Шлейф настільки довго тягнеться й залишає за собою такий аромат, що від них не зможе встояти ніхто. Особливо сильно їх обожнюють чоловіки.

Кожна жінка хоче привертати до себе увагу чоловіків, тож варто їй не лише красиво одягнутися, але й доповнити образ неперевершеним запахом, як вона одразу вабитиме до себе усіх, пише 24 Канал.

Цікаво Що подарувати чоловікові на Новий рік: найкращі парфуми, які всі купують

Парфуми є важливою частиною довершення образу на рівні з прикрасами та аксесуарами, тож без неймовірного запаху, який буде відображати індивідуальність просто не обійтися. Є кілька неймовірних ароматів, на які радимо вам звернути увагу.

Ombre Leather від Tom Ford

Чоловіки обожнюють цей сексуальний жіночий аромат. Він віддає солодкуватістю й не перестає зникати з полиць магазинів, бо й жінки його неймовірно люблять. Верхні ноти аромату складаються з листя фіалки та кедру, середні ноти насичені жасмином та коренем ірису, а базовими нотами є шкіра й табак.



Ефектні парфуми для жінок / Фото Pinterest

J'adore від Christian Dior

Цей жіночий аромат підкорив багатьох чоловіків. З першого вдиху він зачаровує насолодою, оскільки має приємний квітково-фруктовий запах. Верхні ноти наповнені запахом персика, мандарину, дині та груші, які доповнює магнолія. Далі запах розкривається квітами – жасмином, конвалією, трояндами, орхідеєю та фрезією.



Неймовірні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Pour Femme від Lacoste

Цей парфум багатий деревними й мускусними нотами, які чудово підкреслюють елегантність та витонченість жінки. Аромат розпочинається із запаху яблука, білої фрезії та перцю. Далі розкривається аромат троянди, гібіскусу, жасмину та фіалки, а фінальні мотиви складають ладан, сандал, білий кедр та замша.

Чудові парфуми для жінок / Фото Pinterest

Eau de Parfum від Chloe

Це дуже ніжний та легкий аромат, який люблять чоловіки. Нотами серця є магнолія та дамаська троянда.

Неймовірно легкий та ніжний аромат, що створює образ вільної дівчини, що гуляє по полю серед квітів. Назавжди залишиться у серці вашого хлопця чи чоловіка. Нотами серця є дамаська троянда та магнолія. Далі аромат відкриває жасмин, ваніль та амбра.



Неймовірні парфуми для жінок / Фото Pinterest