Каждая женщина хочет привлекать к себе внимание мужчин, поэтому стоит ей не только красиво одеться, но и дополнить образ непревзойденным запахом, как она сразу будет привлекать к себе всех, пишет 24 Канал.

Интересно Что подарить мужчине на Новый год: лучшие духи, которые все покупают

Духи являются важной частью завершения образа наравне с украшениями и аксессуарами, поэтому без невероятного запаха, который будет отражать индивидуальность просто не обойтись. Есть несколько невероятных ароматов, на которые советуем вам обратить внимание.

Ombre Leather от Tom Ford

Мужчины обожают этот сексуальный женский аромат. Он отдает сладостью и не перестает исчезать с полок магазинов, потому что и женщины его невероятно любят. Верхние ноты аромата состоят из листьев фиалки и кедра, средние ноты насыщены жасмином и корнем ириса, а базовыми нотами являются кожа и табак.



Эффектные духи для женщин / Фото Pinterest

J'adore от Christian Dior

Этот женский аромат покорил многих мужчин. С первого вдоха он очаровывает наслаждением, поскольку имеет приятный цветочно-фруктовый запах. Верхние ноты наполнены запахом персика, мандарина, дыни и груши, которые дополняет магнолия. Далее запах раскрывается цветами – жасмином, ландышем, розами, орхидеей и фрезией.



Невероятные духи для женщин / Фото Pinterest

Pour Femme от Lacoste

Этот парфюм богат древесными и мускусными нотами, которые прекрасно подчеркивают элегантность и утонченность женщины. Аромат начинается с запаха яблока, белой фрезии и перца. Далее раскрывается аромат розы, гибискуса, жасмина и фиалки, а финальные мотивы составляют ладан, сандал, белый кедр и замша.

Замечательные духи для женщин / Фото Pinterest

Eau de Parfum от Chloe

Это очень нежный и легкий аромат, который любят мужчины. Нотами сердца является магнолия и дамасская роза.

Невероятно легкий и нежный аромат, создает образ свободной девушки, гуляющей по полю среди цветов. Навсегда останется в сердце вашего парня или мужчины. Нотами сердца является дамасская роза и магнолия. Далее аромат открывает жасмин, ваниль и амбра.



Невероятные духи для женщин / Фото Pinterest