Назавжди залишиться в серці чоловіка: парфуми, запах яких ніколи не забудуть

Деякі парфуми є настільки вишуканими та заспокійливими, що залишаються в спогаді чоловіків на тривалий час. Жінки обирають для себе неповторні аромати, до яких повертаються знову й знову, тож вони завжди залишаються в моді та не втрачають популярності.

Початок року – це чудовий час для поповнення своєї колекції новими парфумами, якими ви будете користуватися впродовж тривалого часу, пише 24 Канал.

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Bright Crystal від Versace

Цей аромат обожнюють жінки, які люблять квіткові та фруктові запахи. Парфум, який випустили ще у 2006 році досі залишається бажаним. Аромат наповнюють верхні ноти гранату та льоду, середні ноти пахнуть піонами, лотосом та магноліями, а базові ноти складають мускус та амбра.



Парфуми, які люблять чоловіки та жінки / Фото Pinterest

Miss Dior Blooming Bouquet від Dior

Парфум підходить для жінок, які люблять квіткові аромати. У продажі парфуми з’явилися ще у 2024 році. Верхня нота складається з сицилійського мандарина, середня нота з рожевого піона та дамаської троянди, абрикоса та персика, а базова нота з білого мускусу.



Парфуми, які люблять чоловіки та жінки / Фото Pinterest

Donna Born In Roma від Valentino

Цей парфум належить до групи ароматів східні квіткові. Випустили їх у 2019 році. Верхні ноти складаються з чорної смородини, рожевого перцю та бергамоту. Ноти серця складають жасмин та чай з жасмину, а базові ноти – це бурбонська ваніль та дерево гуаяк.



Парфуми, які люблять чоловіки та жінки / Фото Pinterest

Rose Prick від Tom Ford

Парфум однаково підходить для чоловіків та жінок й належить до групи ароматів шипрові квіткові. Випущений парфум був у 2024 році. Верхні ноти складаються з перцю Сичуань та куркуми, ноти серця наповнені травневою трояндою, болгарською трояндою і турецькою трояндою, а базові ноти пачулею та бобами тонка.



Парфуми, які люблять чоловіки та жінки / Фото Pinterest