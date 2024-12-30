Аромат – це невід’ємна складова будь-якого образу, пише 24 Канал з посиланням на Parfumer. Жінки обожнюють гарно пахнути та мати свій аромат, який буде викликати в інших асоціацію саме з ними. Щоб віднайти парфум, який ідеально підійде по запаху, рекомендуємо дізнатися, які ж саме аромати пасують усім 12 знакам.

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Овен

Жінкам Овнам подобаються жіночні аромати, які підкреслять всі їхні переваги. Солодкі ноти не всім підходять, тому краще обирати парфуми, які містять в собі ноти пелюсток сандалу, м’яти та ялівцю, а ще відтінок бергамоту та цитрусових.

Телець

Найбільшими гурманами серед всіх знаків вважаються Тельці. Один аромат може їх супроводжувати аж кілька років. Саме тому вони дуже трепетно ставляться до вибору парфумерії. Жінкам підходять аромати, які наповнені квітково-солодкими нотами з поєднанням бергамота. Також варто звертати уваги на нотки спецій: корицю, ваніль чи іланг-іланг.

Близнюки

У Близнюків немає чітких критеріїв щодо вибору аромату, втім вони люблять трохи поекспериментувати, обираючи аромати під настрій. Ці жінки люблять обирати парфуми з нових колекцій та завжди пахнути по-новому. Астрологи вважають, що їм найкраще підходить парфумерія з нотами квіток, камалії, фіалки, ірису, пелюсток сандалу, евкаліпта, розмарину та всіх інших трав’яних та квіткових поєднань.

Рак

Представниці цього знаку Зодіаку тяжіють до східних ароматів, які пахнуть трояндою, жасмином та гвоздикою. Парфуми зі східними мотивами підходять Ракам на всі випадки життя.

Лев

Жінки Леви дуже добре розбираються в парфумах. Аромат вони вибирають не для себе, а для прояву в суспільстві, тому опираються у купівлі на те, що зараз є модним та актуальним. Леви віддають перевагу в міру солодким та важким запахам, які наповнені пряним відтінком, до прикладу, геліотропом, ладаном, хвоєю, геранню, мелісою та розмарином.

Діва

Обрати парфум для себе Дівам не виходить просто. Вони досить перебірливі та важко обирають те, що підійде саме їм. Астрологи кажуть, що найкраще Дівам пасують парфуми з ароматом польових трав, які мають ноти цитрусових та літніх фруктів.

Терези

Ці представниці знаку Зодіаку хочуть мати у своєму арсеналі такі парфуми, які будуть відображати їхню індивідуальність. Терези люблять однаково як солодкі аромати, так і тютюнові ноти. Астрологи радять їм обирати запах, який містить в собі багато квітів та цитрусових.

Скорпіон

Жінки-Скорпіони обожнюють насичені аромати, якими будуть пахнути увесь день. Найкраще їм підходять парфуми з нотками цитрусових. Обирати рекомендовано ще ванільні запахи, які підкреслять жіночність. Ймовірно, варто придивитися до парфумів з нотами квіток троянди, конвалії, мускусу, ладану та амбри.

Стрілець

Ці жінки люблять унікальні та агресивні аромати. Вони ніколи не користуються одним парфумом, а мають у своїй колекції безліч флаконів, щоб показати всім свою забезпеченість. Підходять Стрільцям східні запахи з ноткою ванілі, гвоздики та амбри. Також для них може підійти квітковий, морський чи цитрусовий аромат.

Козеріг

Астрологи радять обирати Козерогам класичні парфуми. Вони мають бути стійкими, але не важкими та лише доповнювати їхній образ. Найкраще представницям цього знаку підходять свіжі аромати з нотками пелюсток квітів троянди, лілії, жасмину, магнолії та зеленого чаю.

Водолій

Найбільше Водоліям пасують ніжні квіткові аромати із запахом троянди та апельсинового дерева. Усім жінкам подобаються запахи свіжості, моря та прохолоди. Найкраще обирати цим знакам Зодіаку парфуми з нотами сандалового дерева, гвоздики, мускатного горіха та пальмарози.

Риби

Ці жінки люблять неординарні аромати. У їхній колекції є безліч парфумів, втім у виборі вони не вибагливі. Найкраще Рибам підійдуть запахи, які мають ноти лотоса, фіалки, лаванди, троянди, сандалу та кедра.