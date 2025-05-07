Beauty-редактори зазначають, що є кілька найкращих ванільних ароматів, якими захоплюються жінки та які завжди отримують безліч компліментів від незнайомців та близьких, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Byredo 1996 Eau de Parfum

Цей парфум точно має бути у вашому списку. У ньому поєднана суміш чорного перцю, шкіри, пачулі та ванілі. Аромат є дуже ніжним й достатньо солодким та звучить на шкірі дорого. Також в парфумі є ягоди ялівцю, ірис, фіалка та чорна амбра, які вдало довершують всю цю композицію.



Парфуми із запахом ванілі / Фото Pinterest

Maison Margiela Replica Coffee Break

У цьому парфумі чудове пєднання кави, перцю, ванілі, апельсина та кедра. За словами бренду, арамат має викликати тепле та затишне відчуття кав’ярні. Він має вершковий запах й певну солодкість, що нагадує випічку. До основних нот входить перцева есенція, пелюстки квіток апельсина, пачулі, боби тонка, ваніль, кедр та ветивер.



Парфуми із запахом ванілі / Фото Pinterest

Kilian Love Don't Be Shy

Аромат поєднує в собі запах ванілі та зефіру. Цей парфум обожнювала Рінна. Насиченого післясмаку парфуму надають землисті та фруктові ноти апельсина, жимолості та троянди.



Парфуми із запахом ванілі / Фото Pinterest

Lancôme Idôle

Зендая є обличчям цього аромату, що складається з ванілі, жасмину, цитрусових та мускусу. Ці парфуми не є новинкою, але серед всієї парфумерної лінійки бренду, вони є найвідомішими.



Парфуми із запахом ванілі / Фото Pinterest

Jo Malone Vetiver & Golden Vanilla Cologne Intense

Парфуми від відомого британського бренду завжди викликають компліменти. Для декого він може пахнути мускусним ароматом, але в основних нотах – кардамон, ветивер, ваніль та грейпфрут.



Парфуми із запахом ванілі / Фото Pinterest

До речі, нещодавно ми розповідали про один дорогий аромат, який люблять всі француженки й не тільки. Який парфум любить Дуа Ліпа – читайте в нашому матеріалі.