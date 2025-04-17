5 магічних ароматів, які зводять з розуму: вони чарівні та вишукані
- Згадані парфуми включають Tom Ford Vanilla Sex, Soleil de Jeddah від Stephane Humbert Lucas, Black Opium від Yves Saint Laurent, Dolce Blue Jasmine, та Mon Guerlain від Guerlain.
- Кожний аромат має унікальну композицію нот, таких як ваніль, лимон, амбра, кава, інжир, жасмин, бергамот, лаванда, що робить їх популярними серед жінок і чоловіків.
Є кілька парфумів, які неймовірно сильно подобаються всім жінкам та чоловікам. Запахи здатні вразити особливою композицією й надовго врізатися в пам’ять.
Ці парфуми обов’язково варто додати до списку бажань, щоб отримати яскраві ольфакторні враження, пише 24 Канал.
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Tom Ford, Vanilla Sex
Аромат наповнений ваніллю, яка зміксована з гірським мигдалем, квітковими нотами та сандалом.
Чудові аромати для жінок / Фото Pinterest
Soleil de Jeddah, Stephane Humbert Lucas
У цьому парфумі сплелися ноти лимона, ромашки, амбри, ірису й ванілі. Окрім того, ви зможете милуватися неймовірним флаконом з маленьким гранованим кристалом Swarovski персикового кольору, увінчаним золотим ковпачком.
Чудові аромати для жінок / Фото Pinterest
Black Opium, Yves Saint Laurent
Парфуми наповнені такими ароматами, що жінка вмить стає загадковою, впевненою в собі та сексуальною. Парфум насичений квітковими та кавовими нотами, тож здатен викликати залежність.
Чудові аромати для жінок / Фото Pinterest
Dolce Blue Jasmine
У 2024 році релізом стала ще одна парфумована вода Dolce Blue Jasmine. Аромат складається з соковитих плодів інжиру та свіжого зеленого листя. Фруктова нота зберігається сплітаючись з пахощами жасмину й сухим кедром.
Чудові аромати для жінок / Фото Pinterest
Guerlain, Mon Guerlain
Цей аромат вже став сучасною класикою. Парфум наповнений бергамотом та лавандою, букетом з ірису, троянди та жасмину самбак. База композиції складається з пачулі, сандалу та бензоїну.
Чудові аромати для жінок / Фото Pinterest
Зверніть увагу, що для того, щоб парфуми довго трималися, їх треба наносити на зап'ястя, шию або груди. Куди ще варто пшикати парфуми – читайте в нашому матеріалі.