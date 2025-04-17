5 магічних ароматів, які зводять з розуму: вони чарівні та вишукані

Є кілька парфумів, які неймовірно сильно подобаються всім жінкам та чоловікам. Запахи здатні вразити особливою композицією й надовго врізатися в пам’ять.

Ці парфуми обов’язково варто додати до списку бажань, щоб отримати яскраві ольфакторні враження, пише 24 Канал.

Читайте також Які парфуми обирає багата жінка: 5 ароматів розкоші та статусності

Tom Ford, Vanilla Sex

Аромат наповнений ваніллю, яка зміксована з гірським мигдалем, квітковими нотами та сандалом.



Чудові аромати для жінок / Фото Pinterest

Soleil de Jeddah, Stephane Humbert Lucas

У цьому парфумі сплелися ноти лимона, ромашки, амбри, ірису й ванілі. Окрім того, ви зможете милуватися неймовірним флаконом з маленьким гранованим кристалом Swarovski персикового кольору, увінчаним золотим ковпачком.



Чудові аромати для жінок / Фото Pinterest

Black Opium, Yves Saint Laurent

Парфуми наповнені такими ароматами, що жінка вмить стає загадковою, впевненою в собі та сексуальною. Парфум насичений квітковими та кавовими нотами, тож здатен викликати залежність.



Чудові аромати для жінок / Фото Pinterest

Dolce Blue Jasmine

У 2024 році релізом стала ще одна парфумована вода Dolce Blue Jasmine. Аромат складається з соковитих плодів інжиру та свіжого зеленого листя. Фруктова нота зберігається сплітаючись з пахощами жасмину й сухим кедром.



Чудові аромати для жінок / Фото Pinterest

Guerlain, Mon Guerlain

Цей аромат вже став сучасною класикою. Парфум наповнений бергамотом та лавандою, букетом з ірису, троянди та жасмину самбак. База композиції складається з пачулі, сандалу та бензоїну.



Чудові аромати для жінок / Фото Pinterest

Зверніть увагу, що для того, щоб парфуми довго трималися, їх треба наносити на зап'ястя, шию або груди. Куди ще варто пшикати парфуми – читайте в нашому матеріалі.