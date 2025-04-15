Здебільшого вони роблять ставку на запахи, які наповнені глибоким шлейфом та вражають хорошою стійкістю, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Представлені у нашій добірці аромати обирають ті жінки, які дбають за власну репутацію.

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Coco Noir Chanel

Цей аромат має доволі дорогий запах. Він втілює справжню розкіш, наповнений жіночою елегантністю та розкішшю. Ноти наповнені фірмовими шанелівськими пачулями, трояндами й геранню.



Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

Soleil de Jeddah Stéphane Humbert Lucas 777

Запах звучить дуже дорого. Він є багатогранним, об’ємним та складним, який нагадує нішевий аромат. Запах складається з аптечних трав, терпкою гіркотою, оксамитової замші й тютюнового османтуса.

Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

Nomade Absolu de Parfum Chloé

Аромат пахне кашеміром й замшевою курткою. Добре відчувається дубовий мох та легкою гіркотою. Парфум можуть обирати ті, хто люблять інтелігентність та суворість.



Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

La Panthère Parfum Cartier

Парфум звучить дорого та солідно й має певну нотку вишуканості. Дехто може відчувати абрикосове варення, а дехто – чітко виражений мох. Основу запаху складають мшисті пачулі та свіжі абрикоси.



Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

Tom Ford Noir de Noir

Аромат є глибоким й густим. Складається з помадної троянди, землистих пачуль, гіркого шоколаду й нотки прянощів. Парфум пахне справжньою розкішшю.



Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest

Зверніть увагу, що для того, щоб парфуми довго трималися, їх треба наносити на зап'ястя, шию або груди. Куди ще варто пшикати парфуми – читайте в нашому матеріалі.