Жінки люблять аромати дощу за свіжість, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Літні дощі – це чудовий привід вибрати відповідні парфуми. Далі у матеріалі опишемо про аромати, які пахнуть дощем.

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Après L'Ondée, Guerlain

Цей аромат створив Жак Герлен у 1906 році, надихаючись атмосферою після дощу. Запах відкривається нотами анісу, які переходять в пудрово-квітковий букет з акордами фіалки, ванілі та ірису. Парфум може нагадати про прогулянку вологим садом після дощу.



Парфуми, які пахнуть дощем / Фото Fragrantica

Super Nova, Gritti

Парфуми поєднують свіжість озону та мінералів з теплом уда та амбри. Верхні ноти складаються із зеленого перцю та артемізії, а ноти серця – дерева та дерева агару.



Парфуми, які пахнуть дощем / Фото Fragrantica

Édimbourg, Chanel

Аромат натхненний шотландськими пейзажами з їхньою дощовою свіжістю. Запах відкривається нотами цитрусових, які переходять в деревні акорди кедра й ветивера. Парфум є унісексовим, тож підходить для щоденного використання.



Парфуми, які пахнуть дощем / Фото Fragrantica

Jardin des Mots, Ėdit(h)

Назва аромату "Сад слів" поєднує квіткові ноти з легкими фруктовими акордами, створюючи ніжний та романтичний аромат, який добре пасує до весняних та літніх днів.



Парфуми, які пахнуть дощем / Фото Fragrantica

Acqua di Gioia, Giorgio Armani

Цей аромат є свіжим та водяним, натхненним природою та морським бризом. Парфум відкривається нотами м’яти й лимона, які переходять у серце півонії та жасмину. Запах завершують деревні ноти з акордами кедра та цукру.



Парфуми, які пахнуть дощем / Фото Fragrantica

Зверніть увагу, що майбутні тренди парфумерії включають повернення запахів банана, гуави, уда, фісташки, з акцентом на гурманіку та азійські бренди.