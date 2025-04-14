Женщины любят ароматы дождя за свежесть, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Летние дожди – это отличный повод выбрать соответствующие духи. Далее в материале опишем об ароматах, которые пахнут дождем.

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Après L'Ondée, Guerlain

Этот аромат создал Жак Герлен в 1906 году, вдохновляясь атмосферой после дождя. Запах открывается нотами аниса, которые переходят в пудрово-цветочный букет с аккордами фиалки, ванили и ириса. Парфюм может напомнить о прогулке по влажному саду после дождя.



Духи, которые пахнут дождем / Фото Fragrantica

Super Nova, Gritti

Духи сочетают свежесть озона и минералов с теплом уда и амбры. Верхние ноты состоят из зеленого перца и артемизии, а ноты сердца – дерева и дерева агара.



Духи, которые пахнут дождем / Фото Fragrantica

Édimbourg, Chanel

Аромат вдохновлен шотландскими пейзажами с их дождевой свежестью. Запах открывается нотами цитрусовых, которые переходят в древесные аккорды кедра и ветивера. Парфюм является унисексовым, поэтому подходит для ежедневного использования.



Духи, которые пахнут дождем / Фото Fragrantica

Jardin des Mots, Ėdit(h)

Название аромата "Сад слов" сочетает цветочные ноты с легкими фруктовыми аккордами, создавая нежный и романтический аромат, который хорошо подходит к весенним и летним дням.



Духи, которые пахнут дождем / Фото Fragrantica

Acqua di Gioia, Giorgio Armani

Этот аромат является свежим и водяным, вдохновленным природой и морским бризом. Парфюм открывается нотами мяты и лимона, которые переходят в сердце пиона и жасмина. Запах завершают древесные ноты с аккордами кедра и сахара.



Духи, которые пахнут дождем / Фото Fragrantica

Обратите внимание, что будущие тренды парфюмерии включают возвращение запахов банана, гуавы, уда, фисташки, с акцентом на гурманику и азиатские бренды.