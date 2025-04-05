Чтобы добавить этой весной что-то интересное в свою коллекцию духов, советуем обратить на новинки 2025 года, которые совсем скоро появятся на полках магазинов, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Rosa Verde от Guerlain

Парфюм сочетает в себе экстракт огурца и эссенцию розы, которая постепенно раскроется на коже, сочетая свежесть лепестков с водными гранями огурца. Аромат еще имеет грушевую ноту, которая переплетается с белым мускусом.



Трендовые духи на 2025 год / Фото Elle

Orpheon от Diptyque

Этот аромат является идеальным на весну, поскольку в нем сочетается легкость, свежесть и трогательность. Парфюм наполнен нотами можжевельника, жасмина, кедрового дерева и бобов тонка.



Трендовые духи на 2025 год / Фото Elle

Irresistible Nude Velvet от Givenchy

Аромат имеет цветочные и свежие ноты эссенции нероли в сочетании с миндальным молоком. Ноты сердца раскрываются воздушным букетом роз, которые подчеркивает ароматный ирис. Цветочно-древесно-мускусная вода подходит для всех типов кожи.



Трендовые духи на 2025 год / Фото Elle

Comme des Garçons 2 от Comme des Garçons

Свежий аромат наполнен искусственными альдегидами и натуральными ароматами мандарина и магнолии. Далее запах открывается японскими чернилами для каллиграфии и смогом древесных фимиамов. Этот союз подчеркивает корень дегеля, тмин, лавр, корица и мускатный орех.



Трендовые духи на 2025 год / Фото Elle

Обратите внимание, что будущие тренды парфюмерии включают возвращение запахов банана, гуавы, уда, фисташки, с акцентом на гурманику и азиатские бренды. Больше обо всем рассказали в нашем материале.