Щоб додати цієї весни щось цікаве у свою колекцію парфумів, радимо звернути на новинки 2025 року, які зовсім скоро з’являться на поличках магазинів, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Rosa Verde від Guerlain

Парфум поєднує в собі екстракт огірка й есенцію троянди, яка поступово розкриється на шкірі, поєднуючи свіжість пелюсток з водними гранями огірка. Аромат ще має грушеву ноту, яка переплітається з білим мускусом.



Трендові парфуми на 2025 рік / Фото Elle

Orpheon від Diptyque

Цей аромат є ідеальним на весну, оскільки в ньому поєднана легкість, свіжість й зворушливість. Парфум наповнений нотами ялівцю, жасмину, кедрового дерева й бобів тонка.



Трендові парфуми на 2025 рік / Фото Elle

Irresistible Nude Velvet від Givenchy

Аромат має квіткові й свіжі ноти есенції неролі в поєднанні з мигдалевим молоком. Ноти серця розкриваються повітряним букетом троянд, які підкреслює ароматний ірис. Квітково-деревно-мускусна вода підходить для всіх типів шкіри.



Трендові парфуми на 2025 рік / Фото Elle

Comme des Garçons 2 від Comme des Garçons

Свіжий аромат наповнений штучними альдегідами й натуральними ароматами мандарина та магнолії. Далі запах відкривається японським чорнилом для каліграфії та смогом деревних фіміамів. Цей союз підкреслює корінь дегелю, кмин, лавр, кориця та мускатний горіх.



Трендові парфуми на 2025 рік / Фото Elle

Зверніть увагу, що майбутні тренди парфумерії включають повернення запахів банана, гуави, уда, фісташки, з акцентом на гурманіку та азійські бренди. Більше про все розповіли у нашому матеріалі.