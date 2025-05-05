Сонячні парфуми, які ідеально пасують в літню пору: вони пахнуть відпусткою

Сонячні аромати є унікальними, оскільки охоплюють фруктові, ягідні, квіткові, амброві та деревні ноти. Ці парфуми пахнуть морем, горами, свіжим повітрям та всім, що пов’язане із відпусткою. Саме тому радимо звернути увагу на ці кілька бездоганних ароматів.

Влітку завжди хочеться додати у свою колекцію щось цікаве, тому серед величезного різноманіття модні редактори визначили аромати, які пахнуть літньою порою й відпусткою, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Rosie Jane Missy

До ключових нот цього парфуму входить зелений мандарин, кокос, ананас. Аромат має яскравий профіль мандарина, який вдало обрамляє кокос та легко відтіняє ананас. Він пахне так, наче день у парку, коли ви на галявині читаєте книгу.



Неймовірні парфуми, які пахнуть літом / Фото Pinterest

Nest New York Sunkissed Hibiscus

Аромат складається з нот білих квітів, квітки апельсина, франжипані та золотистого бурштину. Парфум пахне так, наче ви відпочиваєте на тропічному пляжі на Таїті в капелюсі, який захищає від сонця, тримаючи лимонад в руках. Саме цей аромат зберігає в собі всі тропічні нотки.



Неймовірні парфуми, які пахнуть літом / Фото Pinterest

The 7 Virtues Coconut Sun

До ключових нот входить кокос, франжипані, морська сіль, квітка апельсина та ваніль. Цей парфум пахне так, наче ви відпочиваєте під сонячними пальмовими листками в Тулумі.



Неймовірні парфуми, які пахнуть літом / Фото Pinterest

Moroccanoil L'Originale

У цьому парфумі зібрана фіалка, камелія, цитрусові, мандаринка, оксамитове дерево, ваніль, сандалове дерево, мускус та бурштин. Пахне парфум так, наче ви відпочиваєте на Середземноморському узбережжі.



Неймовірні парфуми, які пахнуть літом / Фото Pinterest

Ellis Brooklyn Guava Granita

У цьому парфумі поєднаний сік гуави, банан, бергамот, тропічна водяна лілія, диня кавайллон, кокосова пальма, цвіт манго, ваніль, сандалове дерево, мигдалеве молоко. Цей аромат вже має дорогий запах й може перенести на відпочинок в заміський клуб в Палм-Спрінгс.

Соковиті нотки гуави, банана, бергамоту, дині, кокоса та цвіту манго підкріплені теплою ваніллю, сандалом та мигдалевим молоком, що роблять аромат парфуму незабутнім.



Неймовірні парфуми, які пахнуть літом / Фото Pinterest

До речі, нещодавно ми розповідали про один дорогий аромат, який люблять всі француженки й не тільки. Який парфум любить Дуа Ліпа – читайте в нашому матеріалі.