Летом всегда хочется добавить в свою коллекцию что-то интересное, поэтому среди огромного многообразия модные редакторы определили ароматы, которые пахнут летней порой и отпуском, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Обратите внимание Как пахнуть дорого: 5 невероятных ароматов,, которые поражают

Rosie Jane Missy

В ключевые ноты этого парфюма входит зеленый мандарин, кокос, ананас. Аромат имеет яркий профиль мандарина, который удачно обрамляет кокос и легко оттеняет ананас. Он пахнет так, как будто день в парке, когда вы на лужайке читаете книгу.



Невероятные духи, которые пахнут летом / Фото Pinterest

Nest New York Sunkissed Hibiscus

Аромат состоит из нот белых цветов, цветка апельсина, франжипани и золотистого янтаря. Парфюм пахнет так, как будто вы отдыхаете на тропическом пляже на Таити в шляпе, которая защищает от солнца, держа лимонад в руках. Именно этот аромат сохраняет в себе все тропические нотки.



Невероятные духи, которые пахнут летом / Фото Pinterest

The 7 Virtues Coconut Sun

В ключевые ноты входит кокос, франжипани, морская соль, цветок апельсина и ваниль. Этот парфюм пахнет так, как будто вы отдыхаете под солнечными пальмовыми листьями в Тулуме.



Невероятные духи, которые пахнут летом / Фото Pinterest

Moroccanoil L'Originale

В этом парфюме собрана фиалка, камелия, цитрусовые, мандаринка, бархатное дерево, ваниль, сандаловое дерево, мускус и янтарь. Пахнет парфюм так, как будто вы отдыхаете на Средиземноморском побережье.



Невероятные духи, которые пахнут летом / Фото Pinterest

Ellis Brooklyn Guava Granita

В этом парфюме соединен сок гуавы, банан, бергамот, тропическая водяная лилия, дыня кавайллон, кокосовая пальма, цвет манго, ваниль, сандаловое дерево, миндальное молоко. Этот аромат уже имеет дорогой запах и может перенести на отдых в загородный клуб в Палм-Спрингс.

Сочные нотки гуавы, банана, бергамота, дыни, кокоса и цвета манго подкреплены теплой ванилью, сандалом и миндальным молоком, что делают аромат парфюма незабываемым.



Невероятные духи, которые пахнут летом / Фото Pinterest

Кстати, недавно мы рассказывали об одном дорогом аромате, который любят все француженки и не только. Какой парфюм любит Дуа Липа – читайте в нашем материале.