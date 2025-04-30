Парфюм пахнет дорого, потому что содержит в себе смесь чувственных нот, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Духи Libre сочетают в себе нежные цветочные и теплые ароматы, от которых точно все получают удовольствие. Основные ноты состоят из лаванды, цветка апельсина, жасмина и ванили.

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Чувственный цветок апельсина и насыщенная лаванда лежат в основе аромата, а нотки ванили и мускуса придают ему слегка сладковатый, теплый оттенок. Это прекрасно сбалансированный, изысканный аромат, который пахнет очень роскошно.

На самом деле эти духи настолько популярны, что сейчас в коллекции Libre есть пять разных ароматов. Если вы предпочитаете легкий, свежий аромат, то стоит выбирать Libre Eau De Toilette. Тем, кто любит выразительность лучше остановить свой выбор на Libre Eau De Parfum Intense.

Эксперты говорят, что все варианты духов Libre настолько великолепны, что восхищают других и вызывают восхищение и множество комплиментов. Особенностью парфюма является его стойкость. Многие поклонницы этих духов отмечают, что аромат излучает роскошь, поэтому с удовольствием в него хочется инвестировать снова и снова.

Недавно мы рассказали о 5 новых парфюмах, которые наполнены весенними ароматами. Они свежие, чувственные и очень нежные.