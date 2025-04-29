Франция считается колыбелью самых изысканных ароматов, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Созданные ароматы в Париже быстро приобретают культовый статус. Стилем француженок восхищаются все, поэтому они задают тон не только в одежде, но и парфюмерии.

Читайте также Духи, которые влюбляют с первых минут: они пахнут шоколадом

Ароматы французских брендов становятся их парфюмерной визитной карточкой на долгое время. Они любят элегантные, чувственные и ненавязчивые композиции с нотками мускуса.

Француженки даже имеют определенный способ нанесения духов. Они наносят их не только на кожу, но и на волосы, воротничок или шарф. А еще они могут использовать любимый аромат даже тогда, когда весь день проводят дома. Далее расскажем о 3 лучших духах, которые идеально подойдут для свидания.

Frédéric Malle Rose & Cuir

Молодые француженки обожают эти духи, которые являются достаточно романтичными и чувственными. Аромат наполнен розой, непальским перцем, геранью, бурбоном и черной смородиной, а особой обольстительности придают ноты ветивера, кедр и кожи.



Невероятные французские духи, которые завораживают / Фото Pexels

Diptyque Orphéon

Эти духи обожает Катрин Денев и современные инфлюенсеры. Аромат наполнен аккордами можжевеловой ягоды, бобов тонка, кедра и жасмина. Он считается воплощением сдержанности и элегантности.



Невероятные французские духи, которые завораживают / Фото Pexels

Narciso Rodriguez For Her Rose Musc Noir

Этот парфюм стал настоящим хитом в тиктоке, который рекламировали множество француженок. С первого взгляда он манит розовым флаконом и содержит ноты бергамота, туберозы, мускуса и ванили.



Невероятные французские духи, которые завораживают / Фото Pexels

Недавно мы рассказали о 5 новых парфюмов, которые наполнены весенними ароматами. Они свежие, чувственные и очень нежные.