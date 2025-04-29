Франція вважається колискою найвишуканіших ароматів, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Створені аромати в Парижі швидко набувають культового статусу. Стилем француженок захоплюються всі, тож вони задають тон не лише в одязі, але й парфумерії.

Читайте також Парфуми, які закохують з перших хвилин: вони пахнуть шоколадом

Аромати французьких брендів стають їхньою парфумерною візитівкою на довгий час. Вони люблять елегантні, чуттєві й ненав’язливі композиції з нотками мускусу.

Француженки навіть мають певний спосіб нанесення парфумів. Вони наносять їх не лише на шкіру, але й на волосся, комірець чи шарф. А ще вони можуть використовувати улюблений аромат навіть тоді, коли увесь день проводять вдома. Далі розповімо про 3 найкращі парфуми, які ідеально підійдуть для побачення.

Frédéric Malle Rose & Cuir

Молоді француженки обожнюють ці парфуми, які є досить романтичними й чуттєвими. Аромат наповнений трояндою, непальським перцем, геранню, бурбоном та чорною смородиною, а особливої звабливості надають ноти ветиверу, кедр та шкіри.



Неймовірні французькі парфуми, які зачаровують / Фото Pexels

Diptyque Orphéon

Ці парфуми обожнює Катрін Денев та сучасні інфлюенсерки. Аромат наповнений акордами ялівцевої ягоди, бобів тонка, кедра та жасмину. Він вважається втіленням стриманості та елегантності.



Неймовірні французькі парфуми, які зачаровують / Фото Pexels

Narciso Rodriguez For Her Rose Musc Noir

Цей парфум став справжнісіньким хітом в тіктоці, який рекламували безліч француженок. З першого погляду він вабить рожевим флаконом й містить ноти бергамоту, туберози, мускусу та ванілі.



Неймовірні французькі парфуми, які зачаровують / Фото Pexels

Нещодавно ми розповіли про 5 нових парфумів, які наповнені весняними ароматами. Вони свіжі, чуттєві й дуже ніжні.