На які парфуми звернути увагу, якщо ви фанат черешні й хочете, щоб її ніжний та п'янкий запах супроводжував вас усюди влітку, розповідаємо далі.

До теми Ідеальний аромат квітів: 5 парфумів з нотами півонії

Major Me, Paco Rabanne

Цей парфум пахне чарівним поєднанням черешень, перцю, ладану та уду. Він ідеальний для спеки, адже в таку погоду саме терпка та солодка черешня може стати домінантною нотою.

Як виглядає парфум: дивіться фото

La Petite Robe Noire EDT, Guerlain

Аромат поєднує у собі ніжні квіткові ноти та солодкий запах фруктів. Троянда, жасмин та флердоранж тут чудово співіснують з черешнею, яблуком і чорною смородиною, а довершують вишукану композицію амбра та мускус, що додають глибокого звучання.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Purple Heart V 5, Map Of The Heart

Цей парфум – ідеальний вибір на фанатів черешні та книголюбів, адже композиція аромату, окрім черешневого акорду, ще пахне чорнилом, удом і ладаном. Це в міру готичний, в міру чуттєвий і дуже сучасний аромат, що точно не залишить без уваги.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Black Opium Over Red, Yves Saint Laurent

Це нова версія вже класичного запаху, що має у центрі композиції соковиту стиглу черешню, яка просто неймовірно працює у парі із зеленим мандарином. Такий дует звучить доволі енергійно, освіжає і тонізує, але водночас дає змогу розслабитися та повністю поринути в аромат черешні.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Rouge Smoking, BDK Parfums

У цьому ароматі представлена солодка, майже зацукрована, як конфітюр, черешня.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Такий акцент у поєднанні з мигдальними й солодкими нотами та прохолодними прянощами створює розкішний парфум, що ідеально підійде тим, хто обожнює чуттєві й розкішні запахи.