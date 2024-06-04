На які парфуми звернути увагу, якщо ви фанат черешні й хочете, щоб її ніжний та п'янкий запах супроводжував вас усюди влітку, розповідаємо далі.
До теми Ідеальний аромат квітів: 5 парфумів з нотами півонії
Major Me, Paco Rabanne
Цей парфум пахне чарівним поєднанням черешень, перцю, ладану та уду. Він ідеальний для спеки, адже в таку погоду саме терпка та солодка черешня може стати домінантною нотою.
Як виглядає парфум: дивіться фото
La Petite Robe Noire EDT, Guerlain
Аромат поєднує у собі ніжні квіткові ноти та солодкий запах фруктів. Троянда, жасмин та флердоранж тут чудово співіснують з черешнею, яблуком і чорною смородиною, а довершують вишукану композицію амбра та мускус, що додають глибокого звучання.
Як виглядає парфум: дивіться фото
Purple Heart V 5, Map Of The Heart
Цей парфум – ідеальний вибір на фанатів черешні та книголюбів, адже композиція аромату, окрім черешневого акорду, ще пахне чорнилом, удом і ладаном. Це в міру готичний, в міру чуттєвий і дуже сучасний аромат, що точно не залишить без уваги.
Як виглядає парфум: дивіться фото
Black Opium Over Red, Yves Saint Laurent
Це нова версія вже класичного запаху, що має у центрі композиції соковиту стиглу черешню, яка просто неймовірно працює у парі із зеленим мандарином. Такий дует звучить доволі енергійно, освіжає і тонізує, але водночас дає змогу розслабитися та повністю поринути в аромат черешні.
Як виглядає парфум: дивіться фото
Rouge Smoking, BDK Parfums
У цьому ароматі представлена солодка, майже зацукрована, як конфітюр, черешня.
Як виглядає парфум: дивіться фото
Такий акцент у поєднанні з мигдальними й солодкими нотами та прохолодними прянощами створює розкішний парфум, що ідеально підійде тим, хто обожнює чуттєві й розкішні запахи.