Тож варто ретельно підійти до вибору "незалежного" манікюру. 24 Канал підготував добірку з 5 патріотичних ідей для манікюру на День Незалежності 2025.
Який манікюр зробити на День Незалежності 2025?
- Патріотичний френч
У світі нейл-арту класичний французький манікюр продовжує залишатися популярним вибором – і навіть в День Незалежності. Спробуйте нанести натуральний або світло-рожевий відтінок на основу нігтя, додаючи яскраву родзинку за допомогою жовто-блакитної лінії "посмішки" на кінчиках.
Цей варіант підходить як для коротких, так і для довгих нігтів, незалежно від форми.
Френч на День Незалежності / Фото Pinterest
- Жовто-блакитний
Простий і стильний підхід до свята – пофарбувати більшість нігтів у блакитний відтінок, а один або два акцентувати контрастним відтінком жовтого. Або ж навпаки – як більше до вподоби. Доповнити дизайн можна блискітками, фольгою або художніми мазками.
Класика, що завжди в тренді / Фото з інстаграму @kotenko_studio
- Жовто-блакитний горошок
Манікюр в горошок – головний тренд літа-2025, тому варто звернути увагу і на нього в контексті святкування. Покрийте нігті одним кольором, а горошки зробіть іншим – стильно і патріотично водночас.
Трендовий горошок / Фото Pinterest
- З українською символікою
Творчо підходячи до самовираження, можна включити символи України у свій манікюр. Серед популярних дизайнів – зображення колосків, прикрашених жовто-блакитною стрічкою, а також штрихи в національних кольорах, що імітують український прапор.
Манікюр з українською символікою / Фото з інстаграму @_richcolor_
- Мікроакценти
У 2025 році маленькі написи, сердечка та крапки стали помітними трендами у світі моди та дизайну. Чому б не поекспериментувати з поєднанням маленьких жовтих і синіх сердечок та пастельних відтінків?
В результаті отримаєте модний і ніжний дизайн, який ще й ідеально підійде до Дня Незалежності.
Додайте в дизайн патріотичні мікроакценти / Фото Pinterest
