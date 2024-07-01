"Секс і місто" під вікнами: дівчина не могла повірити, що в її дворі знімають культове шоу

"Секс і місто" – це культовий серіал початку 2000-х років, яким захоплювались і досі продовжують це робити жінки у всьому світі. Нещодавно шоу отримало продовження і зараз знімають його нові епізоди.

І роблять це, як продемонструвала одна нью-йоркська блогерка, прямо посеред міста. Як проходили зйомки під її вікнами, розповідає Lady 24.

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Як дівчина стала свідком зйомок серіалу

Нью-йоркська тіктокерка Даніель була приголомшена, коли нещодавно під своїми вікнами побачила справжній знімальний майданчик. У дворі дівчини знімали продовження серіалу "Секс і місто".

Зі свого вікна Даніель могла спокійно спостерігати, як Сара Джессіка Паркер, що виконує роль Керрі Бредшоу, та Крістін Девіс, яка з'являється на екранах в ролі Шарлотти Йорк, прогулюються вулицею, знімаючи чергову сцену культового шоу.

Як під вікнами блогерки знімали "Секс і місто": дивіться відео

Також уся вулиця, на якій мешкає дівчина, була переповнена людьми, котрі зупинилися подивитися на зйомки, а також командою серіалу.

Тіктокерка каже, що не могла спершу повірити, що це все відбувається на справді.

У коментарях же люди, які побачили її ролик, також були вражені.

"Я б буквально кричала у цей момент: "Керрі Бредшоу, я люблю тебе"", "Я завжди хотів побачити щось подібне. Той факт, що це "Секс і місто", – це мрія!", "Мені так хочеться жити в Нью-Йорку, щоб просто відчути щось подібне", – писали вони.