И делают это, как продемонстрировала одна нью-йоркская блогерша, прямо посреди города. Как проходили съемки под ее окнами, рассказывает Lady 24.

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Как девушка стала свидетелем съемок сериала

Нью-йоркская тиктокер Даниэль была ошеломлена, когда недавно под своими окнами увидела настоящую съемочную площадку. Во дворе девушки снимали продолжение сериала "Секс и город".

Из своего окна Даниэль могла спокойно наблюдать, как Сара Джессика Паркер, исполняющая роль Кэрри Брэдшоу, и Кристин Дэвис, которая появляется на экранах в роли Шарлотты Йорк, прогуливаются по улице, снимая очередную сцену культового шоу.

Как под окнами блогера снимали "Секс и город": смотрите видео

Также вся улица, на которой живет девушка, была переполнена людьми, которые остановились посмотреть на съемки, а также командой сериала.

Тиктокер говорит, что не могла сперва поверить, что это все происходит на самом деле.

В комментариях же люди, которые увидели ее ролик, также были поражены.

"Я бы буквально кричала в этот момент: "Кэрри Брэдшоу, я люблю тебя"", "Я всегда хотел увидеть что-то подобное. Тот факт, что это "Секс и город", – это мечта!", "Мне так хочется жить в Нью-Йорке, чтобы просто почувствовать что-то подобное", – писали они.