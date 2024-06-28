Так, недавно тикток-блогерша устроила день рождения в стиле этого шоу, которое она обожает. Как выглядел праздник, смотрите на Lady 24.

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День рождения в стиле "Отчаянных домохозяек"

Тикток-блогер Алисия обожает сериал "Отчаянные домохозяйки". Девушка даже устроила свой день рождения в стиле шоу.

Обожаю этот сериал. Я даже решила устроить вечеринку в его стиле к своему дню рождения. Я подсадила много своих друзей на это шоу. Они почти все видели его полностью,

– делится блогер.

Для декора и сервировки фруктов и сладостей она выбрала небольшие корзины. Также Алисия собрала для стола букеты в цветах сериала и приобрела ярусные тарелки для угощения.

Кроме того, девушка украсила место для празднования гирляндами из искусственных цветов и подготовила тематические коктейли – каждый был посвящен отдельной героине сериала.

Как девушка устроила празднование в стиле "Отчаянных домохозяек": смотрите видео

Я занималась декорированием все утро. Все выглядит так хорошо и мило. Я такая счастливая,

– рассказала о своих впечатлениях Алисия.

Вместе с тем она попросила гостей одеться в соответствии с темой или воссоздать образ любимого персонажа сериала.

А для полного погружения в атмосферу Алисия и сама повторила образ одной из героинь шоу – Габриель Солис. Девушка нашла онлайн такое же платье, которое носила Ева Лонгория, играя свою персонажку.

Как блогерша повторила образ героини сериала: смотрите видео

Мне очень повезло. Платье было в одном экземпляре и оно село идеально,

– говорит девушка.

Она дополнила образ небольшими белыми каблуками, а также браслетом, похожим на тот, что имела Габи.

В целом же празднование прошло прекрасно. На кадрах из видео девушка и ее друзья вполне довольны и выглядят счастливыми.