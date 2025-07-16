3 сукні на літо, які ніколи не вийдуть з моди

Тренди з’являються та зникають, але є деякі речі, які залишаються з нами з року в рік. Ці елементи гардероба є актуальними завжди, тож слугують вдалою інвестицією. Цього разу поговоримо про сукні, які не виходять з моди.

Якщо потрібно кудись швидко зібратися, а часу на стилізацію обмаль, рятівником в ситуації стає сукня, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Жюлі Феррері.

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Плаття є доволі самодостатньою річчю. Довершити його можуть лише прикраси, сумка та взуття, а сам образ складається за лічені секунди. На прикладі французької модниці Жюлі Феррері, яка активно веде свій блог, розповімо про 3 види й кольори суконь, які не виходять з моди.

Які сукні будуть завжди в моді?

Сатинова сукня

Плаття з сатину на бретельках у довжині міді – безпрограшний варіант на будь-яке літо. Сукня в білизняному стилі чудово поєднується зі шльопанцями, балетками, босоніжками чи туфлями на підборах. Мінімалістичне плаття підійде всім, хто любить елегантність та вишуканість. До найпопулярніших кольорів належить чорний та молочний. Влітку варто звернути увагу ще на яскраві кольори.

Сукня червоного кольору

Влітку всі ми додаємо до своїх образів більше ефектних кольорів. Червоний є досить енергійним та пристрасним, тому чудово підійде тим дівчатам, які хочуть притягнути до себе погляд оточуючих.

Плаття червоного кольору добре підійде для літніх прогулянок чи якогось свята – весілля, Дня народження, побачення тощо.

Сукня в етно стилі

Плаття в стилі етно має неймовірно гарний вигляд, оскільки красиві візерунки надають йому унікальності та особливості. Сьогодні є безліч вишиванок у вигляді сукні, які можуть бути класичними чи модернізованими. Все частіше плаття-вишиванки чи сукні в етно-стилі з’являються в модних образах дівчат.

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