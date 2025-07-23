Нарощування волосся: плюси та мінуси

Нарощене волосся виглядає розкішно та привабливо. Завдяки цьому beauty-методу можна надати пасмам довжини та густини. Для тих, хто мріє про красиве й довге волосся, але не може відростити його самостійно, в матеріалі розповімо про головні плюси та мінуси нарощення.

Процедура нарощування волосся має велику популярність, пише 24 Канал. Завдяки якісному слов’янському волоссю за кілька годин можна наростити пасма й кардинально змінити образ.

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Що таке нарощування волосся?

Нарощування волосся – це процедура подовження чи надання густоти власному волоссю за допомогою штучних або натуральних пасм, які фіксуються до рідного волосся спеціальними методами. Зазвичай цю процедуру обирають ті, хто хоче швидко наростити волосся без очікувань довжиною в кілька років.

Метод нарощення полягає у фіксації в прикореневій зоні донорських прядок. У міру відростання рідного волосся проводиться корекція, під час якої локони заново закріплюються ближче до коріння. Корекцію нарощеного волосся роблять раз на 2 – 3 місяці, однак все залежить від швидкості росту натурального волосся.

До основних методів нарощування волосся входить:

Капсульне – передбачає кріплення пасм за допомогою кератинових капсул гарячим або холодним методом. Таке нарощення виглядає максимально природно.

Стрічкове (тейпове) – швидкий метод нарощення, завдяки якому пасма фіксуються на спеціальні липкі стрічки.

Мікрокапсульне – також популярний метод нарощення, який полягає у кріпленні пасм за допомогою маленьких металевих кілець без клею.

Голлівудське (на тресах) – техніка нарощення, яке легко кріпиться й знімається самостійно. Найчастіше використовується для тимчасового перевтілення.



Капсульне нарощування волосся / Фото Getty Images

Кому і навіщо потрібна ця процедура?

Здебільшого до нарощування волосся вдаються дівчата, які мають тонкі й рідкі пасма, чи коротке волосся. Частіше на процедуру записуються ті, хто хочуть змінити й освіжити образ завдяки ефектній довжині волосся.

Процедура нарощення забере всього кілька годин замість років відрощення. Додаткова густина волосся візуально покращить вигляд зачіски, а довжина додасть жінці впевненості та привабливості. Завдяки нарощенню волосся, дивовижне перевтілення можна отримати просто на очах.

Переваги нарощування волосся

Є у нарощування волосся плюси та мінуси. Перед нарощенням потрібно прийти на консультацію в салон, щоб майстер пояснив, як підготуватися до процедури. Чимало жінок мріють про нарощення, оскільки переваги після цієї процедури очевидні.

Швидкий результат – замість багатьох років відрощування, достатньо лише кілька годин просидіти в кріслі, щоб отримати довге та густе волосся.

Зміна образу – нарощене волосся здатне кардинально змінити імідж, а довжина дозволить експериментувати над різними зачісками.

Приховування проблем – жінки часто страждають через посічені кінчики чи нерівномірний ріст волосся. Нарощування допоможе швидко та якісно замаскувати всі недоліки.

Тривалий ефект – з нарощеним волоссям можна ходити до 3 місяців. Якісно нарощені пасма виглядатимуть досить природно.

Недоліки та ризики нарощування волосся

Однозначно нарощене волосся кардинально змінює образ та покращує вигляд, але в певних випадках ця процедура є ризикованою. Неправильний догляд чи наслідки нарощування волосся непрофесійним майстром, здатні призвести до випадіння натурального волосся й появи ламкості.

Значна вага нарощених пасм може створювати навантаження на волосяні фолікули, після чого вони стануть ослабленими й почнуть випадати. А от недостатній догляд призведе до сплутування натурального та штучного волосся. Це ускладнить розчісування й спричинить виривання пасм.



Слов'янське волосся є найпопулярнішим / Фото Getty Images

У деяких випадках клей чи капсули можуть призвести до подразнення шкіри голови, свербежу та висипання.

Окрім того, процедура нарощування волосся досить недешева. Слов’янські пасма вважаються одними з найкращих завдяки блиску та природному вигляду, тож відповідно мають високу ціну. Крім купівлі волосся, доведеться кілька тисяч заплатити майстру. Процедура нарощування є кропіткою, тож може зайняти 4 – 5 годин, а через кілька місяців доведеться ще раз чималу суму витратити кошти на корекцію.

Види нарощування волосся: порівняння методів

Існують різні види нарощування з певними нюансами та особливостями. До двох основних груп входить гаряче та холодне нарощування, а кожна з цих груп має різні методики. До найпопулярніших належить: капсульне, стрічкове, мікрокапсульне й голлівудське (на тресах). Нижче ми розписали, які ці нарощування волосся мають “за” і “проти”.

Капсульне нарощення є гарячим або холодним. Ця методика передбачає кріплення кератинових капсул до волосся. Таке нарощування є найпопулярнішим, оскільки пасма добре тримаються, а волосся є легким в догляді, оскільки його можна мити й сушити. Серед недоліків можливе пошкодження природного волосся через розігріті капсули й кількагодинний процес нарощення.



Часто дівчата нарощують волосся на капсули / Фото Getty Images

Стрічкове нарощення полягає в кріпленні волосся на липкі стрічки, які фіксуються до власного волосся. Процедура займає від 30 до 60 хвилин, але такий спосіб нарощування є менш надійним, а носіння складає не більше 1 – 2 місяців.

Мікрокапсульне нарощення також має популярність. Майстрині кріплять маленькі капсули без термічної обробки. Цей спосіб створює менше навантаження на корені, але серед вагомих мінусів – це тривала процедура й дуже ретельний догляд.

Голлівудське нарощення полягає в пришиванні тресів до тонких горизонтальних кісок заплетених вздовж голови. Цей метод підходить для тонкого волосся, оскільки є доволі безпечним. Серед основних недоліків – постійна корекція раз на місяць через відростання косичок.

Чи варто робити нарощування волосся?

Нарощувати волосся чи ні – питання індивідуальне, і рішення залежить від очікувань, стану пасм та бюджету. Процедура не є мастхевом, а особистим вибором. З основних переваг нарощення – кардинальна зміна зовнішності, адже довжина пасм може досягати 70 сантиметрів. А ще об’єм зачіски збільшиться в кілька разів.

Багатьом нарощення дарує впевненість в собі, дозволяє відчути себе по-новому, та навіть ще більше привернути увагу протилежної статі. Процедуру варто спробувати тим дівчатам, які завжди мріяли про довге, густе та блискуче волосся.