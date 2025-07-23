Процедура наращивания волос имеет большую популярность, пишет 24 Канал. Благодаря качественным славянским волосам за несколько часов можно нарастить пряди и кардинально изменить образ.

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Что такое наращивание волос?

Наращивание волос – это процедура удлинения или придания густоты собственным волосам с помощью искусственных или натуральных прядей, которые фиксируются к родным волосам специальными методами. Обычно эту процедуру выбирают те, кто хочет быстро нарастить волосы без ожиданий длиной в несколько лет.

Метод наращивания заключается в фиксации в прикорневой зоне донорских прядок. По мере отрастания родных волос проводится коррекция, во время которой локоны заново закрепляются ближе к корням. Коррекцию наращенных волос делают раз в 2 – 3 месяца, однако все зависит от скорости роста натуральных волос.

К основным методам наращивания волос входит:

Капсульное – предусматривает крепление прядей с помощью кератиновых капсул горячим или холодным методом. Такое наращивание выглядит максимально естественно.

Ленточное (тейповое) – быстрый метод наращивания, благодаря которому пряди фиксируются на специальные липкие ленты.

Микрокапсульное – также популярный метод наращивания, который заключается в креплении прядей с помощью маленьких металлических колец без клея.

Голливудское (на трессах) – техника наращивания, которое легко крепится и снимается самостоятельно. Чаще всего используется для временного перевоплощения.



Капсульное наращивание волос / Фото Getty Images

Кому и зачем нужна эта процедура?

В основном к наращиванию волос прибегают девушки, которые имеют тонкие и редкие пряди, или короткие волосы. Чаще на процедуру записываются те, кто хотят изменить и освежить образ благодаря эффектной длине волос.

Процедура наращивания займет всего несколько часов вместо лет отращивания. Дополнительная густота волос визуально улучшит вид прически, а длина придаст женщине уверенности и привлекательности. Благодаря наращиванию волос, удивительное перевоплощение можно получить просто на глазах.

Преимущества наращивания волос

Есть у наращивания волос плюсы и минусы. Перед наращиванием нужно прийти на консультацию в салон, чтобы мастер объяснил, как подготовиться к процедуре. Многие женщины мечтают о наращивании, поскольку преимущества после этой процедуры очевидны.

Быстрый результат – вместо многих лет отращивания, достаточно лишь несколько часов просидеть в кресле, чтобы получить длинные и густые волосы.

Изменение образа – наращенные волосы способны кардинально изменить имидж, а длина позволит экспериментировать над различными прическами.

Скрытие проблем – женщины часто страдают из-за секущихся кончиков или неравномерного роста волос. Наращивание поможет быстро и качественно замаскировать все недостатки.

Длительный эффект – с нарощенными волосами можно ходить до 3 месяцев. Качественно наращенные пряди будут выглядеть достаточно естественно.

Недостатки и риски наращивания волос

Однозначно наращенные волосы кардинально меняет образ и улучшает вид, но в определенных случаях эта процедура является рискованной. Неправильный уход или последствия наращивания волос непрофессиональным мастером, способны привести к выпадению натуральных волос и появлению ломкости.

Значительный вес нарощенных прядей может создавать нагрузку на волосяные фолликулы, после чего они станут ослабленными и начнут выпадать. А вот недостаточный уход приведет к спутыванию натуральных и искусственных волос. Это усложнит расчесывание и повлечет за собой вырывание прядей.



Славянские волосы являются самыми популярными / Фото Getty Images

В некоторых случаях клей или капсулы могут привести к раздражению кожи головы, зуда и высыпания.

Кроме того, процедура наращивания волос достаточно недешевая. Славянские пряди считаются одними из лучших благодаря блеску и естественному виду, поэтому соответственно имеют высокую цену. Кроме покупки волос, придется несколько тысяч заплатить мастеру. Процедура наращивания является кропотливой, поэтому может занять 4 – 5 часов, а через несколько месяцев придется еще раз немалую сумму потратить средства на коррекцию.

Виды наращивания волос: сравнение методов

Существуют различные виды наращивания с определенными нюансами и особенностями. К двум основным группам входит горячее и холодное наращивание, а каждая из этих групп имеет различные методики. К самым популярным относится: капсульное, ленточное, микрокапсульное и голливудское (на трессах). Ниже мы расписали, какие эти наращивания волос имеют “за” и “против”.

Капсульное наращивание является горячим или холодным. Эта методика предусматривает крепление кератиновых капсул к волосам. Такое наращивание является самым популярным, поскольку пряди хорошо держатся, а волосы являются легкими в уходе, поскольку их можно мыть и сушить. Среди недостатков возможно повреждение естественных волос через разогретые капсулы и многочасовой процесс наращивания.



Часто девушки наращивают волосы на капсулы / Фото Getty Images

Ленточное наращивание заключается в креплении волос на липкие ленты, которые фиксируются к собственным волосам. Процедура занимает от 30 до 60 минут, но такой способ наращивания является менее надежным, а ношение составляет не более 1 – 2 месяцев.

Микрокапсульное наращивание также имеет популярность. Мастера крепят маленькие капсулы без термической обработки. Этот способ создает меньшую нагрузку на корни, но среди весомых минусов – это длительная процедура и очень тщательный уход.

Голливудское наращивание заключается в пришивании трессов к тонким горизонтальным косичкам заплетенных вдоль головы. Этот метод подходит для тонких волос, поскольку является довольно безопасным. Среди основных недостатков – постоянная коррекция раз в месяц из-за отрастания косичек.

Стоит ли делать наращивание волос?

Наращивать волосы или нет – вопрос индивидуальный, и решение зависит от ожиданий, состояния прядей и бюджета. Процедура не является мастхэвом, а личным выбором. Из основных преимуществ наращивания – кардинальное изменение внешности, ведь длина прядей может достигать 70 сантиметров. А еще объем прически увеличится в несколько раз.

Многим наращивание дарит уверенность в себе, позволяет почувствовать себя по-новому, и даже еще больше привлечь внимание противоположного пола. Процедуру стоит попробовать тем девушкам, которые всегда мечтали о длинных, густых и блестящих волосах.