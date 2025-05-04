Завдяки цьому ви перестанете переїдати: перевірені поради
- Починайте день зі збалансованого сніданку, щоб зменшити тягу до солодкого та стабілізувати рівень глюкози.
- Їжте повільно та уважно, зосереджуючись на їжі, щоб уникнути переїдання.
Переїдання – це доволі поширена проблема, яка може призводити не лише до набору ваги, а й до хронічної втоми, поганого настрою, проблем зі шлунково-кишковим трактом. До того ж вона впливає загалом на якість життя.
Насправді побороти переїдання можна доволі швидко. Головне, діяти послідовно і дотримуватися рекомендацій спеціалістів, пише 24 Канал.
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Як їсти менше і худнути
Снідайте правильно
Пропуск сніданку або вуглеводний перекус натщесерце часто призводить до переїдання. Починайте день зі збалансованого сніданку: білки, складні вуглеводи і трохи жирів. Це стабілізує рівень глюкози і зменшить тягу до солодкого.
Як з'їдати менше під час свят / Фото Pexels
Зауважте! Приклад правильного сніданку: тост з цільнозернового хліба з авокадо та яйцем.
Їжте повільно та уважно
Часто ми переїдаємо просто тому, що не помічаємо, як багато з'їдаємо. Відкладіть телефон, вимкніть телевізор і зосередьтеся на їжі. Жуйте повільно, відчувайте смак, текстуру, аромат.
Цікаво! Експерти вважають, що організму потрібно близько 20 хвилин, щоб відчути ситість.
Слухайте тіло, а не емоції
Часто ми їмо не тому, що голодні, а через стрес, нудьгу, втому чи звичку. Запитайте себе перед їжею: "Чи я справді голодний?" Якщо відповідь "ні", то знайдіть інші способи емоційного розвантаження. Наприклад, сходіть на прогулянку.
Як не зриватися під час дієти / Фото Pexels
Не забороняйте собі все
Категоричні заборони часто закінчуються зривами. Якщо дуже хочеться чогось "некорисного", дозвольте собі трохи, але з насолодою і без почуття провини. Усвідомлене задоволення це набагато кращий варіант, ніж приступ переїдання, що станеться після тривалого утримання.