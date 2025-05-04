Благодаря этому вы перестанете переедать: проверенные советы

Переедание – это довольно распространенная проблема, которая может приводить не только к набору веса, но и к хронической усталости, плохому настроению, проблемам с желудочно-кишечным трактом. К тому же она влияет в целом на качество жизни.

На самом деле побороть переедание можно довольно быстро. Главное, действовать последовательно и следовать рекомендациям специалистов, пишет 24 Канал.

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Как есть меньше и худеть

Завтракайте правильно

Пропуск завтрака или углеводный перекус натощак часто приводит к перееданию. Начинайте день со сбалансированного завтрака: белки, сложные углеводы и немного жиров. Это стабилизирует уровень глюкозы и уменьшит тягу к сладкому.



Как съедать меньше во время праздников / Фото Pexels

Обратите внимание! Пример правильного завтрака: тост из цельнозернового хлеба с авокадо и яйцом.

Ешьте медленно и внимательно

Часто мы переедаем просто потому, что не замечаем, как много съедаем. Отложите телефон, выключите телевизор и сосредоточьтесь на еде. Жуйте медленно, чувствуйте вкус, текстуру, аромат.

Интересно! Эксперты считают, что организму нужно около 20 минут, чтобы почувствовать сытость.

Слушайте тело, а не эмоции

Часто мы едим не потому, что голодны, а из-за стресса, скуки, усталости или привычки. Спросите себя перед едой: "Действительно ли я голоден?" Если ответ "нет", то найдите другие способы эмоциональной разгрузки. Например, сходите на прогулку.



Как не срываться во время диеты / Фото Pexels

Не запрещайте себе все

Категорические запреты часто заканчиваются срывами. Если очень хочется чего-то "неполезного", позвольте себе немного, но с наслаждением и без чувства вины. Осознанное удовольствие это намного лучше, чем приступ переедания, который произойдет после длительного воздержания.